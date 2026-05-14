"Ne odlučujem o tome sam, ali imam sve razloge da verujem da ću biti trener Liverpula i sledeće sezone. Prvo, ugovorom sam vezan za klub, a drugo, sudeći po razgovorima koje vodimo", rekao je Arne Slot na konferenciji za novinare pred utakmicu protiv Aston Vile u Premijer ligi, preneli su britanski mediji.

Novinari su upitali Slota i da li je uključen u planiranje tima za sledeću sezonu.

"Planovi su napravljeni i razgovori su u toku između kluba i nekih igrača. I ja sam uključen u to, ako je to ono što želite da znate", rekao je Slot.

Arne Slot

Liverpul je trenutno, dva kola pre kraja, četvrti na tabeli Premijer lige i u dobroj je poziciji da obezbedi nastup u Ligi šampiona sledeće sezone. Međutim, Slot se suočava sa sve većim pritiskom, a njegova popularnost među navijačima Liverpula opada zbog neuspeha tima da odbrani tituli u Premijer ligi.

"Ako trener ili klub nemaju najbolju sezonu, uvek se o tome raspravlja. To nije situacija samo u Liverpulu. To je nova realnost u fudbalu. Nije na meni da sudim ljudima koji meni sude. Imaju svako pravo na svoje mišljenje", rekao je Slot.

"U ovim modernim vremenima, svako može da podeli svoje mišljenje. Ovo se dešavalo i pre 10-15 godina, ali tada ste to radili u kafani i nisu svi mogli da čuju. Sada je sve javno", dodao je on.

Fudbaleri Liverpula gostovaće u petak od 21 časova Aston Vili, u utakmici 37. kola Premijer lige, dok će u poslednjem kolu dočekati Brentford 24. maja.

