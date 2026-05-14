Slot je od leta 2024. godine trener Liverpula, a nakon prošle godine i titule šampiona Premijer lige, klub će ovu sezonu završiti bez trofeja.

"Ne odlučujem samo ja o tome. Ali imam sve razloge da verujem da sam ostati trener Liverpula i sledeće sezone. Pre svega, imam ugovor, a drugo, to mogu da zaključim iz razgovora koje vodimo u klubu. To je moj stav o tome. Planovi su za novu sezonu su napravljeni, u toku su razgovori između kluba i novih igrača. Uključen sam u to", rekao je Slot.

On je naveo da svi u klubu dele odgovornost za ovogodišnju sezonu i dodao da su kritike normalna stvar.

"Kada poredimo ovu sezonu sa prošlom onda nije bila sjajna, ako pričamo o nekim prethodnim onda imamo drugačiju debatu. Ovo definitivno nije bila dobra sezona. Tako stvari funkcionišu kada ne osvojite prvenstvo. Ako trener ili klub nemaju najbolju sezonu, uvek se o tome vodi debata. To nije situacija samo u Liverpulu, već nova realnost u fudbalu. Nije na meni da sudim ljudima koji meni sude, oni imaju pravo na svoje mišljenje", izjavio je trener Liverpula.

Slot je dodao da očekuje da će Mohamed Salah biti spreman da sutra protiv Aston Vile odigra nekoliko minuta.

Fudbaleri Liverpula nalaze se na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 59 bodova, dva kola pre kraja prvenstva.