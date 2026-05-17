Bivši igrač Crvene zvezde, Stefan Leković, imao je svoj šou na meču u kom je njegova Estrelja Amadora remizirala sa Bragom (2:2) i na taj način ostala u prvoj ligi.

Leković je prvo postigao pogodak za vođstvo svog tima protiv portugalskog velikana, ali je Braga okrenula rezultat i stavila Estrelju na ivicu ambisa. Tada je stigao spas u vidu Stefana Lekovića koji se poput najboljih napadača snašao u protivničkom šesnaestercu i u nadoknadi vremena pogodio za 2:2 i bod vredan opstanka.

Skinuo je Leković posle toga dres i zaradio crveni karton, ali mu to nije bilo toliko bitno jer je uspeo da obezbedi svom timu opstanak.

