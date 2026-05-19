Bura u Premijer ligi!

Arsenal je minimalcem protiv Barnlija stigao na korak od titule, ali posle meča više se pričalo o jednom brutalnom startu Kaija Haverca nego o golu koji je doneo pobedu "tobdžijama".

Nemac je prvo u 37. minutu glavom zatresao mrežu posle kornera Sake i doneo prednost Arsenalu, ali je sredinom drugog poluvremena izazvao pravi haos na terenu.

Sve se dogodilo u 67. minutu kada je Barnli krenuo u opasnu kontru. Lesli Ugočukvu je pobegao odbrani Arsenala, a onda ga je Haverc pokosio s leđa u startu koji je momentalno podigao temperaturu na stadionu.

Sudija Pol Tirni odmah mu je pokazao žuti karton, ali je usledila VAR provera zbog potencijalnog crvenog kartona. Snimak je pokazao da je Haverc otvorenim đonom udario protivnika direktno u list, međutim, uprkos svemu – odluka nije promenjena!

Bes je eksplodirao posle utakmice, a legendarni engleski golman Džo Hart nije birao reči.

"Taj start je čist crveni karton. Pravila su jasna – ugrožavanje bezbednosti protivnika mora da se kazni isključenjem. VAR je pogledao snimak i opet pogrešio. Žuti karton? Ma dajte", grmeo je Hart za BBC.

Tu nije stao.

"Da je igrač Barnlija ovako startovao na Saku ili Edegora, dobio bi crveni iste sekunde i tri meča suspenzije. Ovako? Arsenalov igrač ostaje na terenu i nikom ništa. Ljudi više nisu slepi – sve deluje kao pokušaj da se Arsenal pogura ka tituli", poručio je bivši reprezentativac Engleske.

Njegove reči odmah su izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su mnogi navijači optužili sudije da štite londonski klub u ključnom delu sezone.