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Čak 48 reprezentacija, 104 utakmice, tri države domaćina i četiri vremenske zone stvoriće uslove kakvi nikada ranije nisu viđeni na Mundijalima.

Dok navijači širom sveta s nestrpljenjem odbrojavaju dane do početka spektakla u SAD, Kanadi i Meksiku, stručnjaci upozoravaju da bi vremenski uslovi mogli da imaju ogroman uticaj na rezultate.

Najveći izazov očekuje reprezentacije koje budu igrale u Meksiku i na jugu Sjedinjenih Američkih Država. U Montereju prosečna temperatura u junu dostiže čak 34 stepena, dok će u Majamiju igrači morati da se bore sa velikom vrućinom i vlagom.

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S druge strane, timove koji budu igrali u Vankuveru i Sijetlu sačekaće mnogo prijatniji uslovi, sa temperaturama između 20 i 22 stepena.

Posebnu prednost mogli bi da imaju stadioni u Atlanti, Dalasu i Hjustonu. Zahvaljujući pokretnim krovovima i snažnim sistemima klimatizacije, vremenske prilike tamo praktično neće predstavljati problem.

Mundijal, Stadion, Hjuston Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Ali to nije jedina kontroverza.

Čak osam stadiona koristi veštačku travu, pa će organizatori morati da postavljaju privremene prirodne terene kako bi ispunili stroge FIFA standarde. Upravo takve podloge bile su na meti žestokih kritika tokom Svetskog klupskog prvenstva 2025. godine, pa ostaje da se vidi da li će FIFA uspeti da ispuni obećanje i otkloni sve nedostatke.

Dodatni problem predstavljaju ogromne udaljenosti između gradova domaćina. Neke reprezentacije mogle bi tokom turnira da pređu i više hiljada kilometara između utakmica, dok će pojedini timovi igrati na nadmorskim visinama koje mogu značajno da utiču na fizičku spremu igrača, posebno u Meksiko Sitiju.

Među stadionima domaćinima nalazi se i legendarna Asteka, jedino mesto na svetu koje je ugostilo dva finala Svetskog prvenstva, ali i ultramoderni stadion u Los Anđelesu vredan neverovatnih 5,5 milijardi dolara.

Sve ukazuje na to da će Mundijal 2026. biti mnogo više od fudbalskog turnira. Biće to prava bitka sa vrućinom, umorom, putovanjima i neobičnim uslovima, a pitanje je ko će se u tom haosu najbolje snaći i stići do svetske krune.