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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je danas da se Džud Belingem bori da bude u startnoj postavi na Svetskom prvenstvu jer ima "14 ili 15 potencijalnih startera" u svom timu.

"Da, bori se", odgovorio je Tuhel na pitanje da li se Belingem bori da bude u starnoj postavi.

"On je jedan od startera, zna da je jedan od startera, ali imamo 14 ili 15 potencijalnih startera. Te uloge se uvek mogu promeniti, ali trenutno mislim da postoji 14 ili 15 pravih startera i Džud je jedan od njih", dodao je Tuhel, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Vezni igrač Real Madrida je samo četiri puta bio starter otkako je Nemac preuzeo dužnost selektora Engleske u januaru 2025. godine, uz još tri nastupa sa klupe.

Tuhel je umesto njega šansu Davao Morganu Rodžersu iz Aston Vile, koji je igrao na 12 od 13 utakmica i bio je jedini igrač koji je nastupio u svakoj od osam kvalifikacionih utakmica Engleske za Svetsko prvenstvo.

1/6 Vidi galeriju Džud Belingem na meču Albanija - Engleska Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Belingem je propustio dve kvalifikacione utakmice prošlog septembra zbog povrede ramena, vratio se u tim u novembru, ali je zbog povrede bio primoran da propusti prijateljske utakmice u martu.

Njegov odnos sa Tuhelom je često bio pod lupom, a selektor je Belingemovo ponašanje na terenu tokom poraza od Senegala u junu prošle godine opisao kao "odvratno", zbog čega se kasnije izvinio.

U novembru je Tuhel rekao da će "preispitati" Belingemovo ponašanje nakon njegove reakcije na izmenu tokom kvalifikacione utakmice protiv Albanije. ; Ipak, bio je zadovoljan Belingemovim nastupom u pripremnoj utakmici za Svetsko prvenstvo protiv Novog Zelanda. ; "Vidi se da Džud poseduje odlučnost i hrabrost. To je njegova ključna osobina, ali se vidi da dolazi posle povrede i pun je energije i srećan je što se vratio na teren", rekao je Tuhel.

"Nažalost, imao je pauzu u odlučujućem delu sezone, što je bilo veoma nesrećno i za Real Madrid i za njega lično. Ali, sada se vidi da je u odličnoj formi. Vraća se, svež je, želi da igra i u vrhunskoj je formi", dodao je on.

Fudbalska reprezentacija Engleske će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi L sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

Beta