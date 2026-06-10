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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je danas da njegova ekipa nije favorit za osvajanje Svetskog prvenstva koje u četvrtak počinje u SAD, Kanadi i Meksiku.Prema prognozama, Engleska je treći favorit za osvajane titule, iza Španije i Francuske, ali nije osvojila trofej od 1966. godine.

Tuhel je rekao da nedostatak trofeja na prethodnim velikim takmičenjima znači da Engleska u hijerarhiji zaostaje za drugim reprezentacijama.

"Ne možemo biti jedan od favorita jer toliko dugo nismo osvojili trofej. Postoje dokazani pobednici turnira, to su favoriti. Možemo da se takmičimo za trofej i da sanjamo velike snove. Znamo šta je potrebno. Naša odgovornost je u trudu, tu je fokus, vidimo sebe kao takmičare i izazivače. Želimo da idemo do kraja. Ne mislim da smo veliki favoriti, ali želimo da osvojimo", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

1/5 Vidi galeriju Tomas Tuhel Engleska Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Ben Whitley / PA Images / Profimedia, Action Foto Sport, Action Foto Sport / Alamy / Profimedia

Sportska statistička kompanija Opta objavila je procenu verovatnoće za Svetsko prvenstvo koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku i za prvog favorita proglasila je aktuelnog evropskog prvaka Španiju sa 15,9 odsto šansi za trijumf.

Francuska je drugi favorit sa 13,2 odsto, Engleska je treći sa 10,9 odsto, a branilac titule Argentina je četvrti favorit sa 10,5 odsto. Iza njih su Portugal, Brazil, Nemačka i Holandija.

"Znamo šta je potrebno. Potrebni su smiren um i fokus na naše korake. Ako želimo da stignemo do vrha planine, idemo korak po korak, inače ćemo se ometati. Imam veru, ali onda dolazi uz odgovornost, naporan rad, disciplinu i suočavanje sa neuspesima. Usuđujemo se da sanjamo", naveo je nemački trener.

Na prošlom Svetskom prvenstvu u Kataru Engleska je u četvrtfinalu izgubila od Francuske, dok je na prethodna dva Evropska prvenstva Engleska igrala u finalima i poražena je od Italije i Španije.

"Na nedavnim turnirima Engleska je bla tu, polufinala, finala. Kada stignete do četvrtfinala možete da osvojite svako takmičenje i odete do kraja. Važno je da ne progutate turnir u jednom komadu, sada smo u trening kampu, a naredna faza je grupna faza. U klupskom fudbalu uvek se pobrinem da pobedimo u grupi, da se ne ometaš ili previše razmišljaš", naveo je Tuhel.

"Imaćemo puno poštovanje prema našim protivnicima i ne treba potcenjivati dozu sreće koja je potrebna sa povredama i odlukama. Idemo korak po korak. ; U ovom trenutku smo tačno tamo gde bi trebalo da budemo", dodao je selektor Engleske.

Engleska će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi L sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

Beta