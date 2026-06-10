TUHEL OHLADIO ENGLEZE PRED MUNDIJAL: Dokazani šampioni su favoriti, ne mi!
Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel rekao je danas da njegova ekipa nije favorit za osvajanje Svetskog prvenstva koje u četvrtak počinje u SAD, Kanadi i Meksiku.Prema prognozama, Engleska je treći favorit za osvajane titule, iza Španije i Francuske, ali nije osvojila trofej od 1966. godine.
Tuhel je rekao da nedostatak trofeja na prethodnim velikim takmičenjima znači da Engleska u hijerarhiji zaostaje za drugim reprezentacijama.
"Ne možemo biti jedan od favorita jer toliko dugo nismo osvojili trofej. Postoje dokazani pobednici turnira, to su favoriti. Možemo da se takmičimo za trofej i da sanjamo velike snove. Znamo šta je potrebno. Naša odgovornost je u trudu, tu je fokus, vidimo sebe kao takmičare i izazivače. Želimo da idemo do kraja. Ne mislim da smo veliki favoriti, ali želimo da osvojimo", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.
Sportska statistička kompanija Opta objavila je procenu verovatnoće za Svetsko prvenstvo koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku i za prvog favorita proglasila je aktuelnog evropskog prvaka Španiju sa 15,9 odsto šansi za trijumf.
Francuska je drugi favorit sa 13,2 odsto, Engleska je treći sa 10,9 odsto, a branilac titule Argentina je četvrti favorit sa 10,5 odsto. Iza njih su Portugal, Brazil, Nemačka i Holandija.
"Znamo šta je potrebno. Potrebni su smiren um i fokus na naše korake. Ako želimo da stignemo do vrha planine, idemo korak po korak, inače ćemo se ometati. Imam veru, ali onda dolazi uz odgovornost, naporan rad, disciplinu i suočavanje sa neuspesima. Usuđujemo se da sanjamo", naveo je nemački trener.
Na prošlom Svetskom prvenstvu u Kataru Engleska je u četvrtfinalu izgubila od Francuske, dok je na prethodna dva Evropska prvenstva Engleska igrala u finalima i poražena je od Italije i Španije.
"Na nedavnim turnirima Engleska je bla tu, polufinala, finala. Kada stignete do četvrtfinala možete da osvojite svako takmičenje i odete do kraja. Važno je da ne progutate turnir u jednom komadu, sada smo u trening kampu, a naredna faza je grupna faza. U klupskom fudbalu uvek se pobrinem da pobedimo u grupi, da se ne ometaš ili previše razmišljaš", naveo je Tuhel.
"Imaćemo puno poštovanje prema našim protivnicima i ne treba potcenjivati dozu sreće koja je potrebna sa povredama i odlukama. Idemo korak po korak. ; U ovom trenutku smo tačno tamo gde bi trebalo da budemo", dodao je selektor Engleske.
Engleska će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi L sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.
Beta