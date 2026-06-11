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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je zadovoljan igrom svog tima protiv Kostarike, u poslednjoj zvaničnoj proveri pred početak Svetskog prvenstva.

Fudbaleri Engleske pobedili su prošle noći u Orlandu selekciju Kostarike sa 3:0, golovima Deklana Rajsa, Entonija Gordona i Olija Votkinsa.

"Zaslužili smo pobedu, trebalo je da postignemo više golova. Stav, intenzitet i energija su bili na veoma visokom nivou. Svi su se dobro snašli, veoma dobra tiska igra. Želeli smo da pređemo na sledeći nivo i to smo postigli, navijači na stadionu su mogli to da osete", rekao je Tuhel, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

1/4 Vidi galeriju Mundijal 2026, Fudbalska reprezentacija Engleske Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Pre duela sa Hrvatskom sa kojom otvara takmičenje na Svetskom prvenstvu, Engleska će odigrati meč bez publike sa lokalnim klubom Majamijem.

Upitan da li zna startnu postavu za prvu utakmicu na Mundijalu protiv Hrvatske, Tuhel je odgovorio da ne zna. ; "Naći ću 11 za sutrašnju utakmicu, a onda imam šest dana. Igramo sutra, a onda igrači dobijaju dan i po odmora. Potom menjamo lokaciju i idemo u Kanzas da se pripremamo za Hrvatsku. Ono što smo videli na ovoj utakmici je ono što smo želeli, tako da sam veoma smiren i ponosan na način na koji smo igrali", rekao je Tuhel.

Posle duela sa Hrvatskom, Engleska će u Grupi L Svetskog prvenstva igrati protiv Gane i Paname.

Svetsko fudbalsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku počinje večeras.

Beta