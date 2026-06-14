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Remi Katara i Švajcarske (1:1) pao je u drugi plan zbog ogromne VAR kontroverze koja je uzdrmala Mundijal.

Švajcarci su poveli iz penala, ali su odmah usledile optužbe da je akciji prethodio ofsajd, zbog čega su navijači i stručnjaci zasuli FIFA žestokim kritikama.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz San Franciska Foto: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Svetska kuća fudbala morala je nekoliko sati kasnije da izda zvanično saopštenje.

Sporna situacija dogodila se nakon duela u kaznenom prostoru, kada je sudija pokazao na belu tačku, dok su usporeni snimci izazvali sumnje da je u začetku akcije moglo da bude i ofsajda. Upravo to je otvorilo pitanje - da li je VAR reagovao ispravno i da li je odluka bila potpuno regularna.

Mediji širom sveta optužuju VAR sistem za nedoslednost, a pojedini komentatori tvrde da je odluka “prelomila utakmicu”. Navijači su na mrežama podeljeni, dok jedni smatraju da je sve čisto, drugi tvrde da je Švajcarska ponovo imala sreće sa spornim situacijama.

FIFA se ubrzo oglasila i saopštila da je VAR procedura sprovedena po pravilima, ali i da je došlo do tehničkih poteškoća u prikazu određenih grafika za televizijski prenos, što je dodatno podgrejalo sumnje i teorije među navijačima.

"Tokom meča Švajcarske i Katara u San Francisku imali smo tehničke probleme koji su sprečili da pokažemo grafiku pre penala za Švajcarsku. Problem je brzo rešen. Ali, to nije imalo nikakav uticaj na VAR i procedura provere situacijej e odražena odmah. Pokazale su da ni u jednoj od dve situacije pre gola nije bilo ofsajda pre odluke o penalu", stoji u saopštenju FIFA.

Uprkos objašnjenju iz FIFA, kontroverza se ne smiruje, a ova situacija već se označava kao jedan od najvećih sudijskih momenata dosadašnjeg dela turnira.

Podsetimo, Švajcarska je povela u 17. minutu golom Brela Embola sa bele tačke, dok je Katar do istorijskog boda stigao u nadoknadi vremena, kada je posle gužve pred golom lopta završila u mreži za konačnih 1:1.