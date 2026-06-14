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Fudbalska reprezentacija Hrvatske sastaće se sa Engleskom u derbiju grupe "L" 17. juna od 22.00 na ovogodišnjem Mundijalu.

Ipak, jedna druga tema izazvala je dosta komentara u Hrvatskoj. Za razliku od Bosne i Hercegovine, čija je himna pred meč sa Kanadom izvedena uživo na stadionu u Torontu, hrvatski reprezentativci neće imati takvu privilegiju na svom debiju - neće je imati ni Englezi.

Mundijal Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Razlog je isključivo protokolarne prirode. Organizatori su predvideli izvođenje himni uživo samo na tri utakmice kojima je otvoreno Svetsko prvenstvo - Meksiko protiv Južne Afrike, Kanada protiv Bosne i Hercegovine i Sjedinjene Američke Države protiv Paragvaja. Sve ostale reprezentacije tokom turnira himne će slušati preko stadionskog razglasa.

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Iako je ta odluka bila poznata još ranije, tema je poslednjih dana privukla značajnu pažnju hrvatskih medija, koji su detaljno analizirali zbog čega „Lepa naša“ neće biti izvedena uživo na stadionu.

Pored Engleske, Hrvatska se u grupi nalazi još i sa selekcijama Paname i Gane.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir