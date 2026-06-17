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Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović bio je na korak od svog prvog gola na Mundijalu, ali je njegov pogodak za Austriju poništen nakon VAR intervencije.

Sporna situacija odmah je izazvala buru reakcija na stadionu i društvenim mrežama.

Akcija je krenula nakon brze tranzicije Austrije i gužve u kaznenom prostoru. Lopta je završila u mreži, ali je sudija ubrzo zaustavio slavlje i pozvao se na VAR proveru.

Nakon pregleda snimka, gol je poništen zbog igranja rukom u začetku akcije. Odluka je podelila javnost - jedni tvrde da je VAR ispravno reagovao, dok drugi smatraju da je Austrija oštećena u ovoj situaciji.

Međutim, drama tu nije završena - nedugo nakon poništenog gola, usledio je pravi šok za Jordan. U nesrećnoj reakciji odbrane, lopta je završila u sopstvenoj mreži, pa je Austrija ipak stigla do vođstva, što je dodatno podiglo tenzije na terenu.

Dok su Austrijanci slavili, Jordan je ostao u neverici zbog nesrećnog autogola, a ceo meč je u tom trenutku dobio potpuno novu dinamiku - od VAR kontoverze do neočekivanog preokreta.