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Fudbalski analitičari TV mreže ESPN, Ale Moreno i Nedum Onuoha, izazvali su lavinu komentara tvrdnjom da je prva zvezda Argentine, Lionel Mesi, zaslužio direktno isključenje zbog oštrog prekršaja nad alžirskim reprezentativcem Aisom Mandijem.

Tokom komentarisanja ove sporne situacije, Onuoha i Moreno su naglasili da to što glavni arbitar Šimon Marčinjak nije reagovao, a VAR soba ostala nema, predstavlja očigledan primer "povlašćenog statusa" koji najveća imena svetskog fudbala imaju kod sudija.

- To je 100 odsto crveni karton. Mesi je nespretno i grubo startovao na stajnu nogu protivnika, stružući mu kramponima po listu, od kolena do članka - rekao je Moreno, dodajući da je situacija postala još kontroverznija kada je u prenosu prikazan predsednik FIFA, Đani Infantino, kako se osmehuje nakon jedne od Mesijevih prilika:

- To samo potvrđuje narativ da se na njega gleda drugačijim očima.

Onuoha je potom nastavio i složio se sa Morenom:

- Na Mesijevom licu se videla zabrinutost odmah nakon starta, jer je znao da je uradio nešto zbog čega može biti isključen. Neverovatno je da VAR soba nije intervenisala i pozvala sudiju da pogleda snimak - rekao je Onuoha.

1/11 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Alžira Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Mesi je ispisao istoriju

Reprezentacija Argentine savladala je selekciju Alžira sa ubedljivih 3:0, a svet još jednom svedoči apsolutnoj magiji čoveka koji odbija da ostari. Lionel Mesi je postigao sva tri pogotka na meču, upisao čudesan het-trik i odigrao utakmicu koja će zlatnim slovima ostati upisana u istoriji fudbala.

Ova noć nije bila posebna samo zbog pobede i tri gola, već zbog činjenice da je Mesi na samo jednom meču uspeo da sruši, postavi ili izjednači čak sedam neverovatnih rekorda.

Pored toga što je na ovoj utakmici zabeležio svoj 200. jubilarni nastup u dresu reprezentacije Argentine, evo kojih je sedam istorijskih dostignuća Mesi dotakao tokom deklasiranja Alžira: