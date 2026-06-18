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Engleska je spektakularnom pobedom nad Hrvatskom (4:2) otvorila Svetsko prvenstvo, ali Tomas Tuhel posle meča nije pričao samo o golovima, Hari Kejnu i sjajnoj igri svog tima u drugom poluvremenu.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Nemački stručnjak uputio je neočekivanu kritiku na račun FIFA i organizacije ceremonije pred početak utakmice, otkrivši da mu je jedan od najemotivnijih trenutaka u karijeri praktično pokvaren.

Tuhel je priznao da je s nestrpljenjem čekao intoniranje himne Engleske, jer mu je to bio poseban trenutak kao selektoru na Mundijalu. Međutim, kada je došao taj trenutak, ispred njega se našao "zid fotografa".

"Molim FIFA da promeni poziciju fotografa tokom himne. Čekao sam taj trenutak, bio je veoma poseban, a stajao sam ispred zida od 50 fotografa. Nisam mogao da vidim nijednog svog igrača", poručio je Tuhel.

Engleski mediji prenose da je selektor bio vidno razočaran, jer je želeo da tokom himne posmatra svoje fudbalere i upije atmosferu prvog meča na Svetskom prvenstvu. Umesto toga, pogled su mu zaklanjali fotoreporteri raspoređeni oko centra terena.

"To mi je malo pokvarilo doživljaj", iskreno je priznao Tuhel.

1/5 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Engleske Tomas Tuhel, Mundijal 2026. Foto: Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je Engleska kasnije razbila Hrvatsku i osvojila važna tri boda, selektor Gordog Albiona očigledno neće po dobrom pamtiti sve detalje svog debija na Mundijalu.

Britanski mediji navode da je upravo ceremonija pred početak utakmice bila jedan od trenutaka koje je Tuhel najviše iščekivao otkako je preuzeo reprezentaciju Engleske, zbog čega ga je čitava situacija dodatno pogodila.