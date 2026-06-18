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Na startu Svetskog prvenstva očekivala se rutinska pobeda Portugala, a umesto toga usledio je hladan tuš. Protiv reprezentacije Konga osvojen je samo bod (1:1), a prst krivice najviše se upire u Kristijana Ronalda. Legendarni napadač se na ovom meču žestoko ispromašivao i praktično dokazao da mu takmičenje na najvišem nivou polako, ali sigurno, izmiče.

Portugal - Kongo Foto: Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Godine (41) i igranje u Saudijskoj Arabiji očigledno uzimaju danak, što se direktno odražava i na partije nacionalnog tima. Odmah nakon ovog kiksa, javnosti se obratio fudbaler DR Konga, Ngajel Mukau. Novinare je najviše zanimalo da li su Afrikanci imali neki specijalan taktički plan kako bi neutralisali Ronalda.

"Znamo da više nije isti..."

Vezista Konga bio je brutalno iskren:

"Iskreno, nismo imali poseban plan. Znamo vrlo dobro da on više nije isti igrač kao pre. Jednostavno, stariji je sada. I dalje je to jedan od najvećih fudbalera u istoriji i prema njemu gajimo ogromno poštovanje. Međutim, kada ostarite, sve se menja - ne možete više da uložite isti trud. Bez obzira na to, moje poštovanje prema njemu je ogromno", poručio je Mukau.

Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ponižavanje ili surova realnost?

Ovu izjavu veznog fudbalera francuskog Lila pojedinci su odmah protumačili kao direktno ponižavanje legende svetskog fudbala. Ruku na srce, Mukau je govorio sa dosta uvažavanja, iznevši samo ono što većina fudbalske javnosti zapravo misli.

O ovoj temi se u javnosti uglavnom mudro ćuti, ali je zato Tjeri Anri javno i bez ustručavanja ogolio Ronaldov najveći problem i više informacija možete pronaći na sledećem linku:

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Kristijano Ronaldo

 Još vesti o Kristijanu Ronaldu možete pronaći na sledećim linkovima:

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01:05
Kristijano Ronaldo tuguje zbog ispuštene titule zbog kiksa na Al-Nasr Al-Hilal Izvor: YouTube/AlfonsoR10