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Novozelandski fudbaler Tim Pejn, koji je stekao veliku popularnost nakon što ga je jedan argentinski influenser izdvojio kao najmanje poznatog igrača na Svetskom prvenstvu, potvrdio je večeras da će karijeru nastaviti u paragvajskoj Olimpiji.

Broj pratilaca na Instagramu Pejnu je porastao sa 4.700 na 1,5 miliona u roku od 48 sati, nakon što ga je influenser Valen Skarsini, poznatiji kao El Skarso, označio kao učesnika Svetskog prvenstva sa najmanjim brojem pratilaca na društvenim mrežama.

Iznenadna popularnost dovela je do toga da za 32-godišnjeg fudbalera interesovanje pokažu klubovi iz Argentine, Paragvaja, Urugvaja i Meksika.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Novog Zelanda - Tim Pejn Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Gonzales Photo/Ketil Martinsen / imago sportfotodienst / Profimedia

Pejn je potvrdio da je sa Olimpijom iz Paragvaja potpisao jednogodišnji ugovor.

"Ovo nije bila laka odluka. Sedam godina sam proveo u A-ligi za Velington Finiks, odigrao 149 utakmica. Navijačima, saigračima i svima koji su me podržavali tokom karijere, kroz uspone i padove, hvala. Bez vas ne bih bio ovde da predstavljam svoju zemlju na Svetskom prvenstvu - samom vrhu ovog sporta", rekao je Pejn.

On se raduje nastupima za novi klub i odlasku u Južnu Ameriku.

"Prilika da se okušam u samom vrhu južnoameričkog fudbala, u takmičenjima kao što su Kopa Libertadores i Kopa Sudamerikana, jedna je do najneverovatnijih šansi koje sam mogao da poželim kao profesionalac", dodao je Pejn.

Olimpija je nedavno osvojila titulu prvaka Paragvaja, po rekordni 48. put.

"To je jedan od najvećih klubova u Južnoj Americi sa neverovatnom istorijom, strastvenim navijačima i velikim ambicijama koje odgovaraju njihovom ugledu. Radujem se izazovu koji me tamo očekuje", zaključio je Pejn.

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