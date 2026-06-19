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Reprezentacija Engleske uspešno je započela Svetsko prvenstvo pošto je u prvom kolu Grupe L savladala Hrvatsku sa 4:2.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

No, pravi šok je usledio posle meča.

Reprezentativci Engleske, odlukom selektora Tuhela, odigrala je još jednu utakmicu. Iza zatvorenih vrata "Tri lava" su savladala Sporting iz Kanzas Sitija rezultatom 5:1.

Doduše, Tuhel je odmorio nosioce igre i priliku pružio fudbalerima koji su imali manje minuta, ili uopšte nisu dobili šansu.

Meč je igran u nešto drugačijem formatu, kroz dva poluvremena od po 25 minuta.

Engleska sada fokus prebacuje na naredni izazov protiv Gane, koji je na rasporedu 23. juna, dok će grupnu fazu zaključiti četiri dana kasnije utakmicom protiv Paname.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir