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Selektor Engleske Tomas Tuhel nagovestio je da Bukajo Saka najverovatnije neće biti u startnoj postavi za utakmicu protiv Gane na Svetskom prvenstvu, preneli su danas britanski mediji.

Fudbaler Arsenala ušao je sa klupe u pobedi Engleske nad Hrvatskom 4:2 i odmah upisao asistenciju za Markusa Rašforda, koji je postigao četvrti gol za Englesku.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Tuhel je još pre početka turnira otkrio da će Saka morati pažljivo da se dozira zbog problema sa Ahilovom tetivom. Iako je 24-godišnji krilni napadač u ponedeljak izjavio da je spreman da rizikuje i pomogne timu, nemački stručnjak smatra da još nije vreme za punu minutažu.

"Bukajo je spreman i biće sve spremniji. Mislim da će za poslednju utakmicu grupne faze biti potpuno spreman", rekao je Tuhel, aludirajući na duel sa Panamom 27. juna, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Saka već duže vreme vuče problem sa Ahilovom tetivom, ali se njegovo stanje nije pogoršalo od završnice sezone u kojoj je Arsenal osvojio titulu.

Iako postoji mogućnost da počne meč protiv Gane ukoliko bude potrebno, Tuhelovi komentari ukazuju na to da želi da sačuva jednog od ključnih igrača za završnicu turnira.