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Rade Bogdanović danas je poznat javnosti kao fudbalski analitičar i nekadašnji napadač brojnih evropskih klubova, a iza njega je ostala i bogata igračka karijera obeležena golovima ali i kontroverznim trenucima na terenu.

Rođen u Sarajevu, Bogdanović je tokom karijere nastupao za više klubova u Evropi, a posebno se pamti njegov period u Nemačkoj, gde je igrao za Verder iz Bremena.

1/3 Vidi galeriju Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

Pre nego što je postao jedno od prepoznatljivih televizijskih lica koje bez dlake na jeziku komentariše fudbalska dešavanja, Bogdanović je bio napadač poznat po borbenosti i temperamentu. Upravo taj temperament doveo ga je i do jednog od najpoznatijih incidenata u njegovoj karijeri - sukoba tokom utakmice protiv Hanze iz Rostoka 2000. godine, koji ga je skupo koštao.

Tokom burne utakmice između Verdera iz Bremena i Hanze iz Rostoka, odigrane 13. decembra 2000. godine u Roštoku, emocije su potpuno izmakle kontroli dvojici fudbalera iz Bremena, Mladenu Krstajiću i Radetu Bogdanoviću.

Ono što je počelo kao običan prvenstveni meč ubrzo se pretvorilo u incident koji je obeležio njihove karijere i odjeknuo širom nemačkog fudbala.

Incident u karijeri Radeta Bogdanovića u Nemačkoj Foto: Printscreen/vi.nl

Sve je počelo nakon jednog kornera za Rostok. Dok su se igrači spremali za centaršut, na terenu je nastala gužva. Viktor Agali je završio na travi, a fudbaleri oba tima počeli su da se okupljaju oko mesta događaja. U opštem metežu golman Hanze, Martin Pikenhagen, istrčao je sa svoje gol-linije, probio se kroz grupu igrača i u naletu besa nasrnuo na Bogdanovića, odgurnuvši ga snažno obema rukama u grudi.

1/22 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

Bogdanović je od siline udarca izgubio ravnotežu i pao, a u trenutku afekta reagovao je na način zbog kojeg će kasnije skupo platiti. Pljunuo je protivničkog golmana, svestan već tada da će posledice biti ozbiljne. Kasnije je priznao da je to bila greška koju nije smeo da napravi, ali da se sve dogodilo u deliću sekunde, usred haosa i uzavrelih emocija na terenu.

Televizijske kamere zabeležile su i drugi incident koji sudija Volfgang Štark nije primetio tokom utakmice. Na snimcima se videlo kako je Krstajić, prolazeći pored Agalija, udario nigerijskog napadača.

Nakon pregleda snimaka, nemačka disciplinska komisija ocenila je postupke dvojice naših fudbalera kao "apsolutno nesportske".

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