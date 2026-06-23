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Kristijano Ronaldo još jednom je pokazao zašto je jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Nakon kritika koje je dobio posle prvog meča Portugala na Mundijalu, kapiten je odgovorio tamo gde je najjači - na terenu.

Portugalac je bio na meti kritika nakon remija 1:1 sa Kongom u prvom kolu takmičenja, a među onima koji su komentarisali njegovu partiju bio je Rade Bogdanović:

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ronaldo je veliko fudbalsko ime, ali princip na kojem se zasniva sama igra i formacija i odnos trenera. On je kada je došao na utakmicu, kada se probudio kada je video tri gola Mesija, pa njemu nije bilo dobro… Tada se mislio "Joj Bože što sam se rodio u njegovo vreme" - govorio je Bogdanović.

Bogdanović je istakao da Ronaldo nije izgledao kao nekada i kritikovao njegov doprinos ekipi, ali je odgovor najboljeg strelca Portugala stigao u narednom susretu - protiv Uzbekistana!

Ronaldo je blistao, postigao dva gola i bio najzaslužniji za prednost od 3:0 nakon prvih 45 minuta igre. Sa dve sjajne završnice pokazao je da i dalje ima osećaj za gol i da ga ne treba otpisivati.

Iskusni napadač još jednom je demonstrirao mentalitet šampiona - kada je najviše kritikovan, odgovorio je partijom koja govori sama za sebe.

Za Ronalda godine očigledno nisu prepreka, a njegova poruka je jasna: dok je na terenu, i dalje predstavlja ogromnu opasnost za svakog protivnika.

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