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Selektor fudbalske reprezentacije Englenske Tomas Tuhel izjavio je večeras nakon remija sa Ganom (0:0) da je selekcija Gane fizički dominantna koja se branila sa 10 igrača u niskom bloku.

1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

"Retko sam video tako fizički dominantno izdanje jedne ekipe. Branili su se sa desetoricom igrača u veoma dubokom bloku, što nam je otežalo posao jer su bili izuzetno disciplinovani i snažni na svakoj poziciji. Trebalo nam je vremena da pronađemo ritam i način da probijemo njihovu odbranu. To je bila isključivo naša odgovornost", rekao je Tuhel za Bi Bi Si (BBC).

Engleska je tokom meča stvarala prilike, ali nije uspela da pronađe put do mreže.

"Bili smo oprezni da ne dozvolimo kontre. Stvarali smo poluprilike, ubacivanja i korner situacije, ali nismo postigli gol koji bi otvorio utakmicu i promenio njen tok. U drugom poluvremenu smo pojačali pritisak, a energija igrača sa klupe nam je mnogo pomogla. Gurali smo napred do kraja. Hari Kejn je imao veliku šansu koju, siguran sam, više neće propustiti na ovom turniru, ali ovoga puta nismo uspeli da postignemo pogodak", naveo je selektor Engleske.

Tuhel je istakao da je veoma teško pronaći rešenje protiv ekipe koja se odluči za izrazito defanzivan pristup.

"Teško je pronaći put kada protivnik igra u formaciji 4-5-1, potpuno povučeno i dosledno se drži tog plana. Oni su remi 0:0 slavili kao pobedu, što pokazuje koliko su pristupi bili različiti, i to je sasvim legitimno. Nekada vam je potreban šut koji će se odbiti, druga lopta posle prekida, greška defanzivca ili situacija jedan na jedan u pravom trenutku. Pokušali smo da više uključimo bekove u napad jer nisam očekivao da će rival biti toliko povučen. Kako je utakmica odmicala i umor rastao, stvarali smo sve više prilika, ali nismo uspeli da postignemo gol", zaključio je Tuhel.