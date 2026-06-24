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Približavamo se onom čuvenom, infarktnom trenutku svakog Svetskog prvenstva - poslednjem kolu grupne faze. Dok navijači spremaju zalihe sedativa, a selektori čupaju kosu, matematičari stupaju na scenu. Pred nama je apsolutni kalkulantski pakao.

Zbog specifičnog sistema takmičenja, uvođenja formata sa 48 reprezentacija gde čak i osam najboljih trećeplasiranih ekipa ide dalje, ušli smo u zonu sumraka modernog fudbala: na velikom broju mečeva poslednjeg kola, nerešen rezultat vodi obe reprezentacije direktno u nokaut fazu!

Da li će sve biti pošteno? Po kvotama na kladionicama, ali i stanju na tabeli, sa razlogom se može sumnjati u pojedine mečeve i ovako nešto se nikada u istoriji fudbala nije desilo. Krenimo redom...

Šta kažu kladionice?!

Kvote na nerešen rezultat dva tima u fudbalu retko kada idu ispod 3,00. Ipak, već sada, može se videti da je na nekim mečevima kvota za "iks" manja.

Na utakmici Paragvaj - Australija, kvota na ovaj tip je 2,40, dok je na meču Alžir - Austrija još manja - 2,30.

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Na još jednoj utakmici kvota na nerešen ishod je manja od tri, a to je susret Egipta i Irana gde je kvota 2,70.

Pogledajmo stanje na tabelama u tim grupama... Paragvaj i Australija imaju po tri boda i eventualnim iksom jedan tim bi sigurno otišao dalje, a drugi bi čekao rasplet na tabeli trećeplasiranih ekipa. Australija bi u ovom slučaju bila druga zbog bolje gol-razlike, a Paragvaj bi ostao na minus dva i imao bi realne šanse da sa četiri boda bude među osam najboljih trećeplasiranih.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa meč prvog kola Grupe D, Australija - Turska Foto: ETHAN CAIRNS / PA Images / Profimedia, TIMOTHY MATWEY / PA Images / Profimedia, DARRYL DYCK / PA Images / Profimedia

Isti je slučaj i u meču Austrije i Alžira. Oba tima imaju po tri boda i remijem bi se Austrijanci plasirali dalje kao drugoplasirani, dok bi Alžir čekao rasplet na tabeli trećeplasiranih timova uz četiri boda i gol-razliku minus dva.

Kod meča Egipat - Iran situacija je malo drugačija. Egipat bi se u slučaju remija sigurno plasirao dalje sa pet osvojenih bodova, dok bi Iranci završili prvi deo takmičenja sa tri boda i čekali bi rasplet u drugim grupama, ali bi bar u svojoj sigurno bili među tri najbolje selekcije. U ovoj grupi nalaze se još i Belgija i Novi Zeland, gde takođe obe reprezentacije mogu da prođu dalje, ali su Belgijanci veliki favoriti za trijumf u poslednjoj rundi.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Koji su još mečevi sumnjivi?

Kvote nisu manje, ali se pažnja mora obratiti na još neke utakmice.

Meč Japana i Švedske je duel u kom bi se takođe obe reprezentacije verovatno radovale nerešenom ishodu. Japan bi prošao dalje kao jedna od dve prvoplasirane ekipe, dok bi Šveđani imali četiri boda i gol-razliku na nuli, pa bi izvesno prošli kao trećeplasirani.

1/5 Vidi galeriju Tunis - Japan Foto: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Gana i Hrvatska bi takođe mogle da se raduju nerešenom rezultatu u poslednjem kolu. U tom slučaju Gana bi imala pet bodova i prošla bi dalje kao jedna od dve prvoplasirane ekipe, dok bi Hrvatska imala četiri boda i gol-razliku minus jedan, te realne šanse da se nađe među osam najboljih trećeplasiranih timova.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Za kraj, i dve utakmice koje se igraju večeras - Švajcarska i Kanada bi eventualnim remijem došli do pet bodova i prošli bi kao prvoplasirana i drugoplasirana ekipa i to Kanađani kao lideri, a Švajcarci odmah iza njih, mada su obe reprezentacije i sa četiri boda skoro sigurne zbog gol-razlike. Brazil i Škotska bi mogli da kalkulišu i ako odigraju nerešeno Brazilci bi prošli dalje kao jedna od dve prvoplasirane ekipe, dok bi Škoti završili treći sa četiri boda i gol-razlikom na nuli i bili bi na korak od plasmana dalje.

Treba napomenuti i da samo u jednoj grupi trećeplasirana reprezentacija sigurno ne može da ima više od tri boda (grupa I, gde su Senegal i Irak bez bodova posle dva kola i igraju međusobno u trećem), te da bi mnogima kalkulacije mogle da se obiju o glavu u drugim grupama. Jer, podsetimo, četiri trećeplasirane selekcije neće obezbediti prolaz dalje.

Da li će to biti kočnica reprezentacijama da ne kalkulišu, već igraju maksimalno, ostaje da se vidi...

Trenutno stanje

Nema dileme da nas očekuje drama u poslednjoj rundi, a trenutno stanje na tabeli trećeplasiranih ekipa je sledeće:

1. Švedska 3 boda, broj datih i primljenih golova 6-6, gol-razlika +1

2. Škotska, 3 boda, 1-1, 0

3. Hrvatska 3 boda, 3-4, -1

4. Alžir 3 boda, 2-4, -2

5. Paragvaj 3 boda, 2-4, -2

6. Zelenortska Ostrva 2 boda, 2-2, 0

7. Belgija 2 boda, 1-1, 0

8. Češka 1 bod, 2-3, -1

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9. Kongo 1 bod, 1-2, -1

10. Ekvador 1 bod, 0-1, -1

11. Senegal 1 bod, 3-6, -3

12. Bosna i Hercegovina 1 bod, 2-5, -3

Šta se prvo računa?

Prema pravilniku FIFA, pravi se posebna mini tabela od ekipa koje trenutno zauzimaju treće mesto u svojim grupama.

Rang-lista se pravi na osnovu šest parametara.

Prva i osnovna stavka je broj bodova koji je neka ekipa osvojila.

Potom se za ekipe koje su izjednačene po broju bodova u obzir uzima gol-razlika.

Treći parametar u slučaju izjednačenih ekipa jeste broj postignutih golova.

Na četvrtom mestu su fer plej bodovi. Ako je i tada izjednačeno dve ili više ekipa, kao peti parametar se uzima poslednja rang-lista FIFA. U ovom trenutku je ona objavljena 11. juna ove godine.

I, konačno, šesti parametar je pretposlednja rang-lista FIFA.

Šta vi mislite, ko će se sve od reprezentacija plasirati dalje? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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