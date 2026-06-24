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Utakmica drugog kola je završena rezultatom 0:0, a obe ekipe su obezbedile plasman u nokaut fazu Mundijala.

"Prvi cilj je ostvaren, plasirali smo se u drugu rundu. Veoma sam ponosan na način na koji su se naši fudbaleri borili tokom utakmice i koliko su verovali u plan igre. Po mom skromnom mišljenju, Engleska je jedan od kandidata da osvoji Svetsko prvenstvo. Ovo je poklon našim navijačima, ali i nekim igračima koje smo izgubili", rekao je Keiroš.

1/11 Vidi galeriju Engleska - Gana, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Poručio je iskusni Portugalac da je ekipa morala da se prilagodi protivniku.

"Kada morate da se branite, onda se branite. Ne mogu da igram 'sambu' kada oni sviraju 'rokenrol'. Cilj je bio da prvo poluvreme završimo tako da Engleska bude frustrirana. Tada smo počeli da rastemo i kontrolišemo utakmicu. Mogli smo da postignemo gol, ali nažalost nismo uspeli. Mislim da je i Engleska mogla da postigne gol, tako da je remi najpošteniji", ocenio je Keiroš.

Iz Gane smatraju da su oštećeni za penal, ali i crveni karton golmana Engleske u dve različite situacije. Isahak Adu je završio na travi nakon starta Konse u kaznenom prostoru, dok je Džordan Pikford, prema mišljenju selektora Gane, napravio prekršaj van kaznenog prostora za isključenje.

"Da li taj VAR uopšte radi? Da li imamo VAR na utakmici? Bio je čist penal koji su morali da nam dosude. A bio je i očigledan prekršaj Pikforda nad našim napadačem van šesnaesterca. To je bio start za crveni karton. Čist kao suza, tu nema dileme", rekao je Keiroš i dodao:

"Engleska nije izgubila samo zato što je VAR bio na godišnjem odmoru. Da VAR nije otišao da popije kafu, dosudili bi nam penal. Imali su sreće. Volim i ja da popijem kafu, ali je ovo bio očigledan penal. Pikford je morao da dobije crveni karton. Oprostite mi na sarkazmu, ali kada pričam ozbiljno, onda me kazne".

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