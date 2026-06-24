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Fudbaleri Gane hrabrom i požrtvovanom igrom uspeli su da se isprse pred favorizovanom Engleskom (0:0) i osvoje vredan bod.

Međutim, Gana je mogla do pobede u Bostonu, a zašto nije to najbolje znaju u FIFA, kao i glavni sudija Said Martinez iz Hondurasa i prvi arbitar iz VAR sobe Armando Viljareal (SAD), te njegova dva pomoćnika Erik Miranda (Meksiko) i Abdulah Alšehri (Saudijska Arabija).

Momenat kada Ezri Konsa udara nogom u kolenu Prinsa Adua u kaznenom prostoru Engleske Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kad penal nije penal



O čemu se zapravo radi? U 79. minutu Englezi su izgubili loptu, a onda je sevnula kontra Gane. Defanzivac Engleske Ezri Konsa je u kaznenom prostoru žestokim startom na koleno zaustavio Prinsa Adua u gol šansi...

Ali, umesto da glavni sudija Said Martinez iz Hondurasa pokaže na penal i dodeli crveni karton fudbaleru Engleske, on se uopšte nije oglasio. A, tišina je bila i iz VAR sobe.

Planeta u neverici

Negodovali su sa klupe Gane, igrači "Crnih zvezda" bili su u čudu, a Prins Adu je i sočno opsovao, ne verujući šta se sve dešava na mundijalu. Jednostavno, celi svet je video pljačku epskih razmera.

Izveštači sa ove utakmice nisu ostali nemi, u svojim izveštajima su napisali da je Gana oštećena za čist penal, a pravi urnebes nastao je na društvenim mrežama, gde su optužili čelnike FIFA da protežiraju Englesku, pale su žestoke reči na račun predsednika te organizacije Đanija Infantina.

1/4 Vidi galeriju Gana - Engleska, mundijal 2026. Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Keirošov cinizam

O penalu za Ganu žestoko je govorio selektor te zemlje Karlos Keiroš, posle utakmice.

- Nisam siguran da li VAR i dalje radi na Svetskom prvenstvu? Imamo li VAR? Radi li - pitao se Keiroš, pa nastavio monolog pred novinarima:

- Imam određene sumnje jer nisu svirali čist penal za Ganu. Propustili su da dosude najstrožu kaznu za nas protiv Engleske.

Karlos Keiroš selektor Gane na utakmici protiv Engleske, na mundijalu 2026. Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Bljuvao vatru

Nije mu trebalo postavljati pitanja.

- Imali smo šanse i oni su imalo dosta sreće. Još jednom je VAR otišao na kafu! To je tako. I ja bih voleo s vremena na vreme tako da odem na kafu, ali ovo je čist penal, crveni karton. Da li iko sumnja u to?

- I vi ste isto videli, ili sam samo ja bio na utakmici? Žao mi je zbog sarkazma, ali ako kažem nešto ozbiljno, kazniće me. Nadam se da shvatate zašto se šalim - grmeo je Keiroš, a onda poentirao:

Čemu služi VAR?

- Na kraju dana, remi je fer rezultat. Oni su imali veći posed, mi smo se više borili. Verujem da je i njima bod po meri.



Posle utakmice između Gane i Engleske mnogi su se pitali, čemu uopšte služi VAR, ako se ne oglasi. Srbi to najbolje znaju, jer sve ono što se desilo Gani, dogodilo se i Orlovima na mundijalu u Rusiji 2018. godine u meču protiv Švajcarske.

Feliks Brih je uživao dok je pljačkao Srbiju na mundijalu u Rusiji protiv Švajcarske Foto: Profimedia

Teror Briha nad Orlovima

Tada je nemački sudija Feliks Brih video kako Aleksandra Mitrovića drže dvojica igrača Švajcarske, ali nije svirao penal. Ni tada se VAR nije oglasio. Zbog ove kontroverzne odluke, koja je direktno uticala na eliminaciju Srbije sa Mundijala, FIFA je uklonila Briha sa daljeg suđenja na tom turniru. Verovatno će isto proći i Martinez.

Da podsetimo, Feliks Brih bio je glavni arbitar na meču grupne faze između Srbije i Švajcarske (1:2), gde je propustio da dosudi očigledan jedanaesterac za Srbiju pri rezultatu 1:1, kada su švajcarski defanzivci rvačkim zahvatom oborili Aleksandra Mitrovića u kaznenom prostoru