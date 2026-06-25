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Bosna i Hercegovina slavi istorijski plasman u osminu finala Mundijala nakon pobede nad Katarom (3:1), ali je ovaj ogroman uspeh ostao u senci velikog skandala. U centru pažnje regionalnih medija našao se kapiten selekcije BiH, Edin Džeko, čija je burna reakcija podigla ogromnu prašinu odmah po završetku meča.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Umesto da se utakmica završi slavljem "Zmajeva", svedočili smo incidentu o kojem danas bruje svi sportski portali. Iskusni golgeter je svojom dramatičnom reakcijom bacio senku na istorijski podvig nacionalnog tima.

Sukob na terenu i bes na klupi

Očigledno je da je Džeko meč završio pod neverovatnim emotivnim nabojem i ogromnom frustracijom. Kapiten Bosne i Hercegovine nije uspeo da iskontroliše bes, vidno iznerviran svime što se dešavalo na terenu, ali i odlukom selektora da ga zameni.

Tenzije su eskalirale unutar samog tima u momentu kada je nervoznim korakom krenuo prema svlačionici:

Kada mu je prišao jedan od saigrača, u očiglednoj nameri da ga smiri ili prodiskutuje o utakmici, Džeko je odreagovao izuzetno agresivno i grubo ga odgurnuo.

Frustraciju je pokazao i nešto ranije, kada je u naletu besa divljački bacio flašicu s vodom na travu, što možete videti na sledećem linku:

Ovaj neočekivani potez izazvao je opšti šok na terenu, a situacija je pretila da preraste u nešto još ozbiljnije.

Hitna reakcija predsednika Saveza

Da stvar ne bi potpuno izmakla kontroli, morao je hitno da interveniše predsednik Fudbalskog saveza BiH, Vico Zeljković.

Prvi čovek tamošnjeg fudbala odmah je napustio svečanu ložu i sišao na teren kako bi prišao kapitenu. Zeljković je kroz kratak, ali žustar razgovor pokušao da smiri strasti, spusti tenzije i spase reprezentaciju potpune blamaže u trenucima najvećeg uspeha, a snimak razgovora možete videti na portalu Klix.ba.

Iako je Džeko u prvom mahu i njega blago odgurnuo, situacija se na kraju ipak smirila.

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