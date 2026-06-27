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Kapiten reprezentacije IranaMehdi Taremi oštro je kritikovao FIFA i organizatore Mundijala nakon remija sa Egiptom (1:1), istakavši da njegov tim od početka turnira nema ravnopravan tretman i da se suočava sa brojnim problemima van terena.

Iran je protiv Egipta ostao bez direktnog plasmana u nokaut fazu, a odlučujući trenutak dogodio se u nadoknadi vremena kada je, posle VAR provere, poništen pogodak Šodže Halilzadeha zbog ofsajda.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Vidno razočarani Taremi nije štedeo reči.

– Na ove stvari se žalimo od početka. Ovo je katastrofalno Svetsko prvenstvo. Kao profesionalni igrači na profesionalnom takmičenju, ovo nije fer. Ako FIFA misli da je fer, u redu za njih, ali za nas nije. Niko nam ne pomaže – poručio je kapiten Irana.

Taremi je podsetio i na razgovor sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom, koji je, prema njegovim rečima, obećao pomoć pre početka turnira.

– Infantino je došao u našu svlačionicu pred prvu utakmicu i rekao da će rešiti svaki problem, ali se ništa nije promenilo – dodao je Taremi.

Na tretman reprezentacije Irana žalio se i selektor Amir Galenoei, koji je ocenio da je odnos američkih vlasti prema njegovoj ekipi bio "užasan". Iranci su tokom prvenstva imali administrativne poteškoće, uključujući probleme sa vizama i logistikom, zbog čega su deo priprema morali da organizuju van Sjedinjenih Američkih Država.

– Moramo da se borimo protiv svega. Ne znam da li neko želi da budemo eliminisani, ali iz naše perspektive izgleda upravo tako – zaključio je Taremi.

Iran je u završnici meča protiv Egipta bio na korak od plasmana u osminu finala. Halilzadeh je zatresao mrežu u sudijskoj nadoknadi, ali je pogodak poništen nakon VAR intervencije. Samo nekoliko trenutaka kasnije Ezatolahi je pogodio prečku, pa je rezultat ostao 1:1.

Remi je obezbedio plasman Belgiji i Egiptu, dok Iran sada čeka rasplet u ostalim grupama i nada se prolazu među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

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