ČUDESNI IRAN! Da li je moguće da ovako igraju? Potpuni spektakl na Mundijalu
Čeka nas konačni rasplet u grupi "G" na Mundijalu.
Egipat sa 4 osvojena boda igra protiv Irana koji ima dva, koliko i Belgija, koja će izaći na megdan Novom Zelandu.
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GOOOOL! Belgija, konačno!
Trosard koristi smušenu reakciju odbrane rivala i zakucava loptu u mrežu sa nekoliko metara. Belgija, konačno, vodi - 1:0.
VAR poništio penal Belgiji
Prvo je arbitar dosudio jedanesterac za Belgiju, a potom je posle gledanja snimka promenio odluku.
Revija promašaja Belgije
Novi Zeland za sada odoleva, Belgijanci su imali već tri velike prilike za gol.
GOOOOOL! Čudesni Iran
Neverovatna inicijativa se isplatila Irancima. Već u 14. minutu, Rezean je pogodio iz odbitka sa nekoliko metara - 1:1.
Šok - Iran promašio penal
Taremi je promašio jedanaesterac, Šober mu je lako odbranio izuzetno loš šut sa 11 metara.
Egipat vodi - 1:0!
Katastrofalna reakcija odbrane i golmana Irana. Već posle pet minuta, Egipat vodi, Saber je pogodio sa 10-tak metara.