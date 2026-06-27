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5:29

GOOOOL! Belgija, konačno!

Trosard koristi smušenu reakciju odbrane rivala i zakucava loptu u mrežu sa nekoliko metara. Belgija, konačno, vodi - 1:0.

5:23

VAR poništio penal Belgiji

Prvo je arbitar dosudio jedanesterac za Belgiju, a potom je posle gledanja snimka promenio odluku.

5:18

Revija promašaja Belgije

Novi Zeland za sada odoleva, Belgijanci su imali već tri velike prilike za gol.

5:14

GOOOOOL! Čudesni Iran

Neverovatna inicijativa se isplatila Irancima. Već u 14. minutu, Rezean je pogodio iz odbitka sa nekoliko metara - 1:1.

5:11

Šok - Iran promašio penal

Taremi je promašio jedanaesterac, Šober mu je lako odbranio izuzetno loš šut sa 11 metara.

5:05

Egipat vodi - 1:0!

Katastrofalna reakcija odbrane i golmana Irana. Već posle pet minuta, Egipat vodi, Saber je pogodio sa 10-tak metara.

5:02

Počinjemo!

Kreće rasplet u grupi G.

4:33

Sastavi: Egipat - Iran!

4:31

Sastavi: Novi Zeland - Belgija!

4:20

Dobrodšli na lajv prenos raspleta u grupi "G" na Mundijalu!

Iran sa dva osvojena boda juri Egipat i plasman dalje, dok Belgija drži sve u svojim rukama i favorit je protiv Novog Zelanda.