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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je posle pobede nad Panamom da je ostvareno ono što je bilo najvažnije, a to je plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

"Uradili smo ono što je bilo potrebno. Očekivali smo tešku utakmicu protiv fizički izuzetno snažnog protivnika. Veoma ih je teško savladati, a mi smo jedini tim koji je uspeo da stvori toliko prilika i postigne dva gola protiv njih", rekao je Tuhel.

1/6 Vidi galeriju Panama - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Engleska je u Njujorku pobedila Panamu 2:0, u poslednjem kolu Grupe L.

Nemački stručnjak istakao je da je njegova ekipa igrala agresivno, ali i disciplinovano.

"Bili smo veoma agresivni, ali smo morali da pazimo na njihove kontre. Zaslužili smo pobedu, iako smo morali ozbiljno da se pomučimo. Ima još mnogo prostora za napredak, jer u ovakvom sistemu morate da vodite računa o mnogo detalja, posebno u duelima jedan na jedan", rekao je on.

Tuhel smatra da sada počinje najvažniji deo takmičenja.

"Turnir sada počinje ispočetka, ulaskom u nokaut fazu. Sada moramo da prikupimo snagu i energiju i da nastavimo da gradimo na onome što već imamo, timski duh, borbenost i veru. Podizaćemo nivo igre. Što utakmice budu veće, to ćemo i mi biti bolji", kazao je Tuhel.

Selektor Engleske nije zabrinut zbog zgusnutog rasporeda.

"Tri dana odmora, pa zatim sledeći meč četiri dana kasnije. To nam nije problem, volimo takav ritam i navikli smo na njega", rekao je selektor Engleske.

Posebno je pohvalio Džuda Belingema.

"Odigrao je veoma dobru utakmicu. Drago mi je što je u ovakvoj formi. Svi su uradili ono što se od njih očekivalo, a Džud je bio veoma važan deo toga", rekao je on.

Govoreći o igračima koji su dobili priliku sa klupe, Tuhel je naglasio da zaslužuju veću minutažu.

"Drago mi je što su Oli Votkins i Džordan Henderson bili na terenu. Zaslužuju mnogo više minuta nego što trenutno dobijaju. Donošenje takvih odluka nije lako, ali svi su znali šta ih očekuje kada su postali deo ovog tima", zaključio je Tuhel.