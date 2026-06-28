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Bili su na ivici ponora Austrijanci posle gola Mareza u 93. minutu, ali je Kalajdžić tri minuta kasnije glavom poslao loptu u mrežu Alžira i time zaokružio svoju životnu priču koja je bila sve, samo ne laka! Preko hiljadu dana tokom karijere Kalajdžić je proveo u paklu povreda, a u nastavku teksta možete pročitati šta mu se sve dešavalo...

Kalajdžić je igrač koji je na svojoj koži osetio surovu stranu modernog fudbala, pošto su mu povrede umalo uništile karijeru. Sve je počelo u Admiri Vaker, gde je ovaj dvadesetosmogodišnjak napravio prve seniorske korake. Upravo tada, tokom debitantske sezone, polomio je metatarzalnu kost i pauzirao 25 mečeva. Ubrzo su usledili novi problemi sa skočnim zglobom i kolenom, koji su ga odvojili od trenažnog procesa dodatnih 140 dana.

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Da je reč o vanserijskom maleru svedoči podatak da je čak tri puta kidao prednje ukrštene ligamente kolena, zbog čega je van terena proveo više od hiljadu dana. Ovi pehovi pratili su ga od Admire, preko Štutgarta, gde su ga nove teške povrede konstantno udaljavale sa terena na duže periode.

Uprkos jezivom zdravstvenom bilansu, klubovi nisu gubili veru u njegov ogroman potencijal. Tržišna vrednost ovog golgetera u jednom momentu je iznosila čak 19 miliona evra, iako mu je sportska budućnost visila o koncu. Saša je svaki put uspevao da pronađe neverovatnu mentalnu snagu, vrati se na teren i dokaže da je jači od sudbine.

Prekretnica u njegovoj karijeri bio je povratak u domovinu, gde je u dresu LASK Linca ponovo eksplodirao. Zahvaljujući sjajnim partijama, golovima i asistencijama u austrijskom prvenstvu, skrenuo je pažnju javnosti i obezbedio poziv selektora za Svetsko prvenstvo.

A onda je usledila scena koja ide direktno u istorijske knjige. U trenucima opšteg haosa na terenu i duboko u sudijskoj nadoknadi vremena, Kalajdžić dobija šansu. Samo nekoliko sekundi kasnije, lopta je bila u mreži Alžira, a čitava Austrija počela je da slavi Srbina!

Foto: Du Yu / Xinhua News / Profimedia

Put koji je Saša prešao - od igrača koji godinama ne izlazi iz ambulante do heroja koji jednim dodirom rešava sudbinu reprezentacije - predstavlja filmsku priču. To je sportska bajka sa realnim, ali holivudskim scenarijem koja prevazilazi granice samog fudbala.

Što se samog meča Alžira i Austrije tiče, on je završen rezultatom koji su mnogi očekivali, ali ne i na način na koji je svet verovao da će se desiti, te više o tome možete pročitati na sledećem linku:

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