Slušaj vest

Fudbaleri Austrije su posle velike drame i remija protiv Alžira (3:3) uspeli da se plasiraju u šesnaestinu finala Mundijala, a junak je bio Srbin - Saša Kalajdžić.

Bili su na ivici ponora Austrijanci posle gola Mareza u 93. minutu, ali je Kalajdžić tri minuta kasnije glavom poslao loptu u mrežu Alžira i time zaokružio svoju životnu priču koja je bila sve, samo ne laka! Preko hiljadu dana tokom karijere Kalajdžić je proveo u paklu povreda, a u nastavku teksta možete pročitati šta mu se sve dešavalo...

Kalajdžić je igrač koji je na svojoj koži osetio surovu stranu modernog fudbala, pošto su mu povrede umalo uništile karijeru. Sve je počelo u Admiri Vaker, gde je ovaj dvadesetosmogodišnjak napravio prve seniorske korake. Upravo tada, tokom debitantske sezone, polomio je metatarzalnu kost i pauzirao 25 mečeva. Ubrzo su usledili novi problemi sa skočnim zglobom i kolenom, koji su ga odvojili od trenažnog procesa dodatnih 140 dana.

Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Da je reč o vanserijskom maleru svedoči podatak da je čak tri puta kidao prednje ukrštene ligamente kolena, zbog čega je van terena proveo više od hiljadu dana. Ovi pehovi pratili su ga od Admire, preko Štutgarta, gde su ga nove teške povrede konstantno udaljavale sa terena na duže periode.

Uprkos jezivom zdravstvenom bilansu, klubovi nisu gubili veru u njegov ogroman potencijal. Tržišna vrednost ovog golgetera u jednom momentu je iznosila čak 19 miliona evra, iako mu je sportska budućnost visila o koncu. Saša je svaki put uspevao da pronađe neverovatnu mentalnu snagu, vrati se na teren i dokaže da je jači od sudbine.

Prekretnica u njegovoj karijeri bio je povratak u domovinu, gde je u dresu LASK Linca ponovo eksplodirao. Zahvaljujući sjajnim partijama, golovima i asistencijama u austrijskom prvenstvu, skrenuo je pažnju javnosti i obezbedio poziv selektora za Svetsko prvenstvo.

A onda je usledila scena koja ide direktno u istorijske knjige. U trenucima opšteg haosa na terenu i duboko u sudijskoj nadoknadi vremena, Kalajdžić dobija šansu. Samo nekoliko sekundi kasnije, lopta je bila u mreži Alžira, a čitava Austrija počela je da slavi Srbina!

Saša Kalajdžić
Foto: Du Yu / Xinhua News / Profimedia

Put koji je Saša prešao - od igrača koji godinama ne izlazi iz ambulante do heroja koji jednim dodirom rešava sudbinu reprezentacije - predstavlja filmsku priču. To je sportska bajka sa realnim, ali holivudskim scenarijem koja prevazilazi granice samog fudbala.

Što se samog meča Alžira i Austrije tiče, on je završen rezultatom koji su mnogi očekivali, ali ne i na način na koji je svet verovao da će se desiti, te više o tome možete pročitati na sledećem linku:

Ne propustiteFIFA WC 2026NAJVEĆA DRAMA ILI NAJSRAMNIJA NAMEŠTALJKA U ISTORIJI MUNDIJALA?! Planeta gleda u NEVERICI: Ovako nešto se NIKADA DO SADA nije desilo! (VIDEO)
Marko Arnautović na meču Alžir - Austrija

Ako vas zanimla još vesti o fudbalskoj reprezentaciji Austrije, možete ih pronaći na sledećim linkovima:

Ne propustiteFIFA WC 2026IRAN U AMERICI DOŽIVEO ŠOK KAKAV SE NE PAMTI! Srbin jednim potezom UNIŠTIO sve nade Irancima: O ovome BRUJI PLANETA - pogledajte šta se tačno desilo (VIDEO)
Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija
FIFA WC 2026MAGIČAN POTEZ ARNAUTOVIĆA: Pogledajte kako je napadač Crvene zvezde matirao Alžirce
Mundijal 2026, Austrija, Alžir, Marko Arnautović
FIFA WC 2026SRBIN REŽIRAO NAJVEĆU DRAMU NA MUNDIJALU I IZBACIO IRAN: Saša Kalajdžić u 96. minutu spasio Austriju! Lionel Mesi postigao novi gol
Saša Kalajdžić, Mundijal 2026, Austrija
FIFA WC 2026RANGNIK POSLE PORAZA OD ARGENTINE: Bili smo hrabri i odlučni
Mundijal 2026, Ralf Rangnik, Austrija
FIFA WC 2026BRUKA NA MUNDIJALU! Mesi šokirao ceo svet! Evo kako je sramotno izveo penal! (VIDEO)
FIFA WC 2026ČUDESNI MESI UŠAO U ISTORIJU FUDBALA I POSLAO ARGENTINU U NOKAUT FAZU: Gaučosi srušili Arnautovićevu Austriju, magični Leo sa dva gola ponovo heroj nacije!
profimedia-1111827775.jpg
FIFA WC 2026IZJAVA KOJA ODJEKUJE: Ako želite da zaradite, uzmite ušteđevinu i kladite se na nas!
Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS