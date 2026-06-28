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Postoje utakmice koje ostanu upisane u istoriju fudbala. Neke se pamte po dobrom, neke po lošem. A meč Alžira i Austrije na Mundijalu 2026. godine ući će u anale i veliko je pitanje kako će se pamtiti! Neki će reći da je ovo bila najveća drama, dok će drugi biti mišljenja da je u pitanju najsramnija nameštaljka u istoriji fudbala. I - verovatno će i jedni i drugi imati dobre argumente da tvrde da su u pravu u ovoj raspravi!

Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...

1/5 Vidi galeriju Alžir - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Uvertira meča bacala je ozbiljnu sumnju na nameštaljku i dogovor. Zbog novog sistema takmičenja kojim je FIFA unakazila Svetsko prvenstvo i omogućila ozbiljne kalkulacije u grupnoj fazi, Alžir i Austrija bili su u situaciji da odigraju nerešeno i prođu grupu zajedno, jedni kao drugoplasirani, a drugi kao jedna od osam trećeplasiranih selekcija. Poraz nije odgovarao nikom i u tom slučaju najviše bi profitirao Iran koji je čekao krajnji ishod i drhtao do bukvalno poslednje sekunde.

Austrija je povela golom Marka Arnautovića u 28. minutu, da bi Rafik Belgali izjednačio u 45. minutu i na poluvremenu je rezultat bio onaj koji je i čitava planeta očekivala - nerešen.

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović na meču protiv Alžira Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

U nastavku Austrija ponovo stiže do prednosti golom Marsela Sabicera u 55. minutu, ali je Alžir očekivano izjednačio već pet minuta kasnije preko Rijada Mareza.

Igrao se 90. minut kada je Uzbekistanac Tantašev, sudija ovog meča, odredio da će se igrati četiri minuta u nadoknadi. U trećem minutu - neočekivana drama! Marez se iznenada našao sam ispred golmana Austrije i pogodio je za 3:2 i to je bio rezultat koji Austrijance šalje kući. Mnogi su se iznenadili, poverovali u kosmičku pravdu koja će Iran poslati u nokaut fazu, verovali su da od dogovora nema ništa, da za minut koliko je ostalo u nadoknadi ne može puno toga da se promeni... A onda - novi šok!

Austrija je prvo imala jednu šansu, promašila je, Iran je brzo ostao bez poseda, a u šestom od četiri minuta nadoknade (ne šalimo se, tako je bilo), Srbin u dresu Austrije, Saša Kalajdžić, postiže pogodak za 3:3 i ruši snove Irancima, a šalje Alžir na Švajcarsku i svoju reprezentaciju na Španiju u šesnaestini finala!

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Neki bi rekli najveća drama, neki najsramnija nameštaljka. I, teško da se može protiv obe konstatacije...

Da sve bude zanimljivije potrudile su se i kladionice koje su pred meč oborile kvotu na "iks" (nerešen ishod) na 2,05. Kvota za nerešen ishod uglavnom je preko tri, tako da je jasno da se ovako nešto moglo očekivati... Na kraju, "iks" se i desio, a meč Alžir - Austrija ući će u anale fudbala i definitivno će se o njemu pričati. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

I za kraj - kako vi gledate na ovaj meč, da li kao na najveću dramu ili najsramniju nameštaljku u istoriji fudbala? Ili možda imate neki treći odgovor? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Anketa Kako komentarišete meč Alžir - Austrija 3:3 odigran na Mundijalu 2026. godine? Najsramnija nameštaljka u istoriji fudbala 76.92% Ništa od navedenog, u komentaru ću iskazati svoje mišljenje 13.46% Najveća drama u istoriji fudbala 9.62%

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