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Prava drama viđena je u poslednjem kolu grupne faze Svetskog prvenstva, gde je fudbalska reprezentacija Austrije odigrala nerešeno 3:3 protiv selekcije Alžira.

Iako su se nalazili na pragu eliminacije, Austrijanci su golom u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspeli da obezbede drugu poziciju i plasman u nokaut fazu, gde ih sada očekuje duel sa Španijom.

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Kalajdžić heroj nacije

Gol vredan prolaska dalje postigao je Saša Kalajdžić, koji je u šestom minutu nadoknade zatresao mrežu Alžiraca i izrastao u apsolutnog heroja svoje reprezentacije.

Sukob Arnautovića sa klupom Alžira

Odmah nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledile su tenzije na terenu, a u glavnoj ulozi našao se napadač Crvene zvezde, Marko Arnautović.

Na snimcima koji su preplavili društvene mreže vidi se kako je Arnautović ušao u žestok verbalni okršaj sa stručnim štabom i rezervnim igračima Alžira. Iskusni napadač je očigledno imao mnogo toga da poruči protivnicima, pa su saigrači morali hitno da reaguju i da ga smiruju kako incident ne bi eskalirao.

U jednom trenutku, Arnautović je rukom gestikulirao suparnicima da "mnogo pričaju", nakon čega ih je i ućutkivao.

Snimak incidenta i reakciju Marka Arnautovića možete pogledati ispod:

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