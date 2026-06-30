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Fudbalska reprezentacija Nemačke je ostala bez plasmana u osminu finala Mundijala nakon dramatičnog poraza od Paragvaja posle izvođenja jedanaesteraca, a jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u produžecima kada je VAR poništio pogodak Jonatana Taha.

Pri rezultatu 1:1, štoper nemačke reprezentacije bio je najviši u skoku posle centaršuta i glavom je zatresao mrežu Paragvaja, što je u tom trenutku izgledalo kao gol za vođstvo "pancera".

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Ipak, usledila je intervencija iz VAR sobe. Marokanski sudija Džalal Džajed pozvan je da pregleda snimak, nakon čega je odlučio da poništi pogodak zbog prekršaja Valdemara Antona nad golmanom Paragvaja Orlandom Gilom. Prema proceni arbitra, Anton je blokirao čuvara mreže i onemogućio ga da reaguje pre Tahovog udarca glavom.

Odluka je izazvala brojne polemike. Nekadašnji kapiten reprezentacije Engleske Alan Širer, koji je utakmicu komentarisao za BBC, smatra da prekršaja nije bilo:

- Za mene ovo nije faul. Uopšte se ne slažem sa ovom odlukom. Kontakt jeste postojao, ali ovo je kontaktni sport. U petercu je bilo mnogo igrača, a golman je isuviše lako pao. Ovo je veoma, veoma blaga odluka - rekao je Širer.

Slično mišljenje imao je i bivši pomoćni sudija finala Svetskog prvenstva Daren Ken, koji je ocenio da je kontakt bio minimalan.

- Ovo je veoma blaga situacija, ali ne bi me iznenadilo da gol bude poništen. Verovatno je procenjeno da je u pitanju blok nad golmanom - istakao je Ken.

Pošto je pogodak ostao poništen, rezultat je ostao 1:1 do kraja produžetaka, a Paragvaj je potom bio uspešniji u penal-seriji i priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira eliminisavši četvorostrukog svetskog šampiona.

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