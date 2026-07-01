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Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je da je njegova ekipa sve vreme verovala u pobedu u večerašnjoj utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Demokratske Republike Kongo, kao i da je zasluženo, uz dosta truda, došla do preokreta i trijumfa u tom duelu.

"Nastavili smo da verujemo. Imali smo najgori mogući početak. Prvi šut, prvi gol. Onda je postalo još teže. Posle prvog odmora zbog vode, bili smo na vrhu igre. Mislim da je trebalo da dobijemo penal. Rezervisti su ušli i uložili trud i mi smo pobedili. Zasluženo, ali smo morali mnogo da radimo", naveo je Tuhel, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

"Moramo imati taj način razmišljanja da ako postaje teško, postaje teško, ali da ne gubimo strpljenje i veru", rekao je Tuhel.

Tuhel je pohvalio igru golmana Demokratske Republike Kongo Lionela Mpasija, koji je večeras odbranio sedam udaraca engleskih fudbalera.

"Momak je bio neverovatan, šta je on sve odbranio", kazao je selektor reprezentacije Engleske.

Reprezentacija Engleske će u osmini finala, u Meksiko Sitiju igrati protiv selekcije Meksika.