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Od velike nadmorske visine Meksiko Sitija do sećanja na ozloglašeni gol Dijega Maradone „Božja ruka“, Engleska će morati da se nosi sa brutalnim uslovima i težinom istorije kada bude igrala protiv domaćina Meksika na Svetskom prvenstvu u noći nedelja na ponedeljak.

Stadion Asteka - mesto te utakmice osmine finala i mesto nezaboravnog Maradoninog gola protiv Engleske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1986, nalazi se na više od 2.200 metara nadmorske visine.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Sa malo vremena za aklimatizaciju, uslovi su protiv engleskog tima i u velikoj meri u korist Meksika koji je neporažen u 10 utakmica Svetskog prvenstva na svom domaćem stadionu i to tokom tri takva prvenstva.

"Koliko ja razumem, ne možemo se prilagoditi nadmorskoj visini. To je jednostavno ogromna prednost koju će imati Meksiko", rekao je selektor Engleske Tomas Tuhel. "Jednostavno je potrebno previše vremena" da bie postigla akalimatizacija Engleza čija uglavnom ravničarska zemlja ima prosečnu mnadmorsku visinu od svega 42 metra.

Da bi vrhunski sportisti postigli vrhunske rezultate na velikoj nadmorskoj visini, potreban je period adaptacije da bi se smanjio umor izazvan nižim atmosferskim pritiskom i smanjenom dostupnošću kiseonika. Naučnici kojis e bave sportom generalno preporučuju produženi period aklimatizacije od najmanje dve nedelje ili metod "dolazak-odlazak" - dolazak što je moguće bliže vremenu utakmice, pre nego što se pojave akutni simptomi.

Engleska koja je rano stigla u Sjedinjene Države i imala trening kamp pre turnira na Floridi kako bi se pripremila za visoke temperature na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, poleteće iz svoje baze u Kanzas Sitiju za Meksiko u petak.

Dok Tuhel prihvata da je nadmorska visina neizbežan problem, mnogo kritikovane pauze za hidraciju igrača mogle bi biti ključni faktor. Koristio ih je da pomogne u preokretu zamaha utakmice osmine finala Engleske protiv Konga, došavši do pobede od 2:1 pošto je rano primio gol.

"Maksimalno to koristim", rekao je Tuhel. "Znate da zapravo ne volim te pauze, više uživam u fudbalu kada se igra sa zamahom... ali naravno da su pauze tu i zašto ne bih pokušao da iskoristim tu prednost?“, kazao je on.

Asteka Stadion nosi bolne uspomene za Engleze. Argentina ih je eliminisala kao šampione iz 1966. u četvrtfinalu na tom stadionu pre 40 godina na utakmici u kojoj su se pojavila dva večita trenutka Maradone: postigao je jedan gol rukom, a drugi, za koji mnogi veruju da je najbolji u istoriji turnira, pošto je trčao sa središnje linije i driblingom prešao nekoliko engleskih igrača i savladao njihovog golmana Pitera Šiltona.

Tuhel je rekao da će sada, četiri decenije kasnije, sreća biti na strani Engleske: "Vratićemo to. To je karma", rekao je Tuhel. "Karma će nam se vratiti. Preokrenućemo to".