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Fudbalska reprezentacija Portugala plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, nakon što je u neverovatnoj završnici savladala Hrvatsku rezultatom 2:1. Ipak, ono što se dešavalo nakon poslednjeg sudijskog zvižduka potpuno je bacio u senku samu utakmicu.

Drama na terenu i gol u 94. minutu

Hrvati su poveli golom Ivana Perišića, ali je prednost "vatrenih" poništio Kristijano Ronaldo. Usledila je ravnopravna borba i serija promašaja na obe strane, da bi heroj Portugalaca postao Gonsalo Ramoš, zatresavši mrežu za pobedu u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Meč je obeležila i kontroverzna situacija iz čak 103. minuta, kada je Jošku Gvardiolu poništen pogodak za izjednačenje. Međutim, scene po završetku susreta pokazale su da postoje stvari koje su daleko važnije od fudbala.

Trijumf posvećen stradalom saigraču

Posle dramatičnog prolaza, ceo portugalski tim odao je počast Diogu Žoti, svom tragično nastradalom saigraču koji je prošlog leta, zajedno sa bratom, izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Upravo se navršilo tačno godinu dana od te tragedije - zbog vremenske razlike u Kanadi je i dalje bio drugi jul, ali je u Evropi već otkucao bolni treći jul.

1/5 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u dresu Dioga Žote Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia

Kristijano Ronaldo je odmah posle meča obukao Žotin dres sa brojem 21, a ekipa je upravo sa tim brojem u prvom planu napravila zajedničku fotografiju na terenu. Veliku simboliku nosi i sam krajnji ishod meča - Portugal je slavio rezultatom 2:1.

"Pobedili smo za nas, za Portugal i za Dioga", poručio je kapiten Portugalaca u emotivnoj objavi na svom Instagram profilu.

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