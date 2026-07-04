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Sve se zbilo uoči spektakla između Argentine i Zelenortskih Ostvra.

Brazilski novinar Nilson Klava s televizije TV Globo razgovarao je s navijačima ispred stadiona u Majamiju, tražeći prognoze za utakmicu, ne sluteći da je mikrofon pružio ocu golmana Žozea Evore Dijasa Vozinje, jednog od najvećih junaka turnira.

Žoze Pedro Dijas najprije nije otkrio ko je, već je samouvereno prognozirao remi i prolaz Zelenortskih Ostrva nakon izvođenja penala.

Kada ga je novinar upitao veruje li da će Vozinja odbraniti jedanaesterac, usledio je odgovor koji je izazvao nevericu: "Verujem da hoće. I on je uveren u to. Ja sam mu otac".

Zatečeni Klava mogao je samo uz osmeh da izgovori : "Šalite se!?", na šta je Dijas mirno odgovorio: "Ne šalim se. Kad nešto kažem, mislim ozbiljno."

Na pitanje koliko je ponosan na sina, dodao je: "Naravno. Cela Zelenortska Ostrva su ponosni na njega. A ja najviše od svih."

Vozinja je na Mundijalu 2026. postao globalna senzacija.

Sjajnim odbranama predvodio je debitante do istorijskog plasmana u nokaut fazu, a briljirao je i protiv aktuelnog prvaka Argentine, koja je tek nakon produžetaka slavila sa 3:2. Iskusni 40-godišnji čuvar mreže oduševio je ljubitelje fudbala širom sveta, a njegova popularnost eksplodirala je i van terena – trenutno ga na društvenim mrežama prati više od 19 miliona ljudi.

1/17 Vidi galeriju Argentina - Zelenortska Ostrva, Mundijal 2026 Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia