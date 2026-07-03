Svi događaji
Od najnovijeg
0:00

Počela je utakmica u Majamiju

22:55

Sastavi

ARGENTINA - ZELENORTSKA OSTRVA

Stadion: Majami

Sudija: Dru Fišer (Kanada)

Argentina: Emilijano Martinez - Romero, Medina, Molina - De Pol, Mekalister, Fednandez - Mesi, Almada, Lautaro Martinez. Selektor: Lionel Skaloni

Zelenortska Ostrva: Vozinja - Borhes, Piko Lopes, Lopes Kabral, Moreira - Pinja, Kabral, Deroj Duarte, Laros Duarte, Da Kosta - Mendes. Selektor: Pedro Brito