ARGENTINA - ZELENORTSKA OSTRVA 0:0
FIFA WC 2026
ARGENTINA - ZELENORTSKA OSTRVA: Kapo Verde je zaustavio šampiona Evrope, može li i prvaka sveta?
Fudbalske reprezentacije Argentine i Zelenortskih ostrva tačno u ponoć po srpskom vremenu u Majamiju igraju utakmicu šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu.
Pobednik pretposlednje utakmice šesnaestine finala bila je šampion Grupe J sa sve tri pobede.
Zelenortska Ostrva su upisala sva tri remija u svojoj grupi.
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22:55
Sastavi
ARGENTINA - ZELENORTSKA OSTRVA
Stadion: Majami
Sudija: Dru Fišer (Kanada)
Argentina: Emilijano Martinez - Romero, Medina, Molina - De Pol, Mekalister, Fednandez - Mesi, Almada, Lautaro Martinez. Selektor: Lionel Skaloni
Zelenortska Ostrva: Vozinja - Borhes, Piko Lopes, Lopes Kabral, Moreira - Pinja, Kabral, Deroj Duarte, Laros Duarte, Da Kosta - Mendes. Selektor: Pedro Brito
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