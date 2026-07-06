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Selektor fudbalera Engleske Tomas Tuhel rekao je danas, posle plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva, da je njegova ekipa ostavila sve na terenu u pobedi protiv Meksika i istakao da je veoma ponosan na svoj tim.

"Veoma sam ponosan na svoju ekipu. Morali smo da pružimo sve od sebe. Bilo je super teško. U trenucima kada smo mislili da hvatamo zamajac, imali smo padove i prepreke. To je pravi mentalitet", rekao je Tuhel posle utakmice, preneli su britanski mediji.

"Ovaj tim stvarno misli ozbiljno. Kada stvari postanu teške, oni nikada ne odustaju, nikada ne gube veru. Napravili su još jedan korak napred", dodao je on.

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se danas u ćetvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Meksiko Sitiju pobedila domaći Meksiko sa 3:2.

1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

"Moramo ovo da upijemo. Ovo je Asteka stadion, ovo je Meksiko, luda utakmica. Ostavili smo sve tamo na terenu, svako od nas. Moramo ovo da upijemo i onda da idemo punom parom napred", kazao je Tuhel.

Engleska je povela sa 2:0 golovima Džuda Belingema u 36. i 38. minutu, a Hulijan Kinjones je u 42. minutu prepolovio tu prednost i tim rezultatom se otišlo na odmor. Hari Kejn je sa penala u 60. minutu ponovo doneo dva gola prednosti Engleskoj, da bi konačan rezultat postavio Raul Himenes iz jedanaesterca u 69. minutu.

Reprezentacija Engleske je od 54. minuta igrala sa igračem manje, pošto je Džarel Kvansa dobio crveni karton.

Kapiten Hari Kejn je takođe naveo da je utakmica bila luda.

"Bila je ovo luda utakmica. Morali smo da se borimo... Sam događaj, tim, sve je bilo protiv nas, ali pronašli smo način", rekao je Kejn.

Kejn je u drugom poluvremenu skrivio penal, posle kojeg je Meksiko smanjio na 3:2.

"Mislio sam da sam prvi stigao do lopte, bio je to jedan od onih dana. Sudija je dosudio mnogo toga protiv nas. Na kraju to nije bilo važno, tako da sam srećan", rekao je Kejn.

Strelac prva dva gola za Englesku Džud Belingem rekao je da je zaista teško sabrati sve utiske posle ove utakmice.

"Sa 10 igrača, braneći se onako kako smo se branili... Trenuci velikog pritiska, u kojima bismo se možda ranijih godina slomili, ali ovaj tim se držao zajedno do poslednje sekunde. Igrači koji su ušli, igrači koji su počeli, pokidali su se od trčanja i dali sve od sebe. To je ono o čemu se radi u ovom timu", rekao je on.

"Atmosfera je bila ubedljivo najbolja u kojoj sam ikada igrao sa reprezentacijom. Ova zemlja je veličanstvena. Prelepa je stvar videti koliko ljudi mogu biti strastveni", dodao je Belingem.

Selekcija Engleske će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala Brazil sa 2:1.

"I dalje idemo utakmicu po utakmicu. Na kraju krajeva, ovo je samo pobeda u osmini finala. Norveška u četvrtfinalu predstavlja drugačiju pretnju, neke od njih poznajemo zaista dobro, tamo ima nekoliko igrača svetske klase, tako da ćemo morati da budemo spremni", rekao je Belingem.

Taj meč četvrtfinala igra se 11. jula u Majamiju.