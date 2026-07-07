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Nema dileme da je Erling Haland jedna od najvećih zvezda na ovogodišnjem Mundijalu.

Međutim, bar na trenutak, njegovu slavu je ukraja Anastasija.

Dvojnica Erlinga Halanda Foto: Printskrin

 Mlada Ruskinja iz Moskve je dvojnica slavnog fudbalera, a njen video je na društvenim mrežama prikupio više desetina miliona pregleda za samo jedan dan. Samo na njegom profilu ima blizu 4 miliona pregleda.

U komentarima se navijači šale na njen, ali i račun fudbalera. Anastasiji čestitaju na golovima i plasmanu u četvrtfinale, traže autogram...

Takođe, taguju Erlina, pozivajući ga da se javi "svojoj sestri od koje je odvojen u porodilištu".

Anastasija Kostromitina (24) živi i radi u Moskvi kao model.

U izjavi za ruske medije je rekla da je prvi put čula o sličnosti sa Halandom pre četiri godine od prijatelja. U početku ju je poređenje vređalo, ali sada sve prihvata sa humorom.

"Da budem iskrena, prošla sam kroz sve faze poricanja. U početku nisam videla sličnost. Onda sam se osetila povređeno. Ali sada shvatam da je prilično zabavno biti sličan takvom sportisti kao što je Haland. I odlučila sam da prihvatil šale", rekla je.

Priznaje i da nije fan fudbala, ali je zbog Halanda odlučila da navija za Norvešku.

Dodaje i da bi rado napravila selfi sa Halandom.

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Erling Haland

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Haland ima dvojnicu u Rusiji Izvor: Privatna arhiva