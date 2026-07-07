HALANDOVA DVOJNICA JE INTERNET SENZACIJA: Video Ruskinje za jedan dan ima 50 miliona pregleda
Nema dileme da je Erling Haland jedna od najvećih zvezda na ovogodišnjem Mundijalu.
Međutim, bar na trenutak, njegovu slavu je ukraja Anastasija.
Mlada Ruskinja iz Moskve je dvojnica slavnog fudbalera, a njen video je na društvenim mrežama prikupio više desetina miliona pregleda za samo jedan dan. Samo na njegom profilu ima blizu 4 miliona pregleda.
U komentarima se navijači šale na njen, ali i račun fudbalera. Anastasiji čestitaju na golovima i plasmanu u četvrtfinale, traže autogram...
Takođe, taguju Erlina, pozivajući ga da se javi "svojoj sestri od koje je odvojen u porodilištu".
Anastasija Kostromitina (24) živi i radi u Moskvi kao model.
U izjavi za ruske medije je rekla da je prvi put čula o sličnosti sa Halandom pre četiri godine od prijatelja. U početku ju je poređenje vređalo, ali sada sve prihvata sa humorom.
"Da budem iskrena, prošla sam kroz sve faze poricanja. U početku nisam videla sličnost. Onda sam se osetila povređeno. Ali sada shvatam da je prilično zabavno biti sličan takvom sportisti kao što je Haland. I odlučila sam da prihvatil šale", rekla je.
Priznaje i da nije fan fudbala, ali je zbog Halanda odlučila da navija za Norvešku.
Dodaje i da bi rado napravila selfi sa Halandom.