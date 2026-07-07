Slušaj vest

1/5 Vidi galeriju Šarl de Ketelare, fudbalski reprezentativac Belgije Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia, Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia, Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia

Heroj "Crvenih đavola" postao je Šarl de Ketelare, koji je postigao prva dva gola za svoj tim, jedan u devetom i drugi u 33. minutu.

"Ubica dečjeg lica", kako ga od milošte zovu u Belgiji, rođen je 10. marta 2001. godine.

U mladosti se bavio tenisom, ali je ipak odabrao fudbal. Proizvod je omladinske škole Kluba Briž. U mlađim selekcijama kluba je proveo 11 godina, da bi sa 18 godina debitovao za prvi tim. Odigrao je u tri sezone 90 utakmica i postigao 19 golova.

Pre četiri godine je u velikom transferu potpisao petogodišnji ugovor sa Milanom vredan 35 miliona evra. U to vreme je postao najskuplji belgijski fudbaler ikada. Odigrao je 32 utakmice za roso-nere, ali se nikada nije upisao u strelce. Milan ga je poslao na pozajmicu u Atalantu, koja ga je 2024. otkupila. Tokom pozajmice je postigao 14 golova i upisao 11 asistencija na 51 utakmici, osvojio Ligu Evrope, pa je bila logična želja Atalante, bez obzira što je morala da izdvoji 23 miliona evra.

Za nacionalni tim Belgije nastupa od 2020. godine. Na 34 utakmice je do sada postigao osam golova.

Iako najčešće igra na poziciji klasičnog napadača, mnogi su ga videli kao naslednika Kevina de Brujnea na poziciji ofanzivnog veznog.

Šarl je rođen i odrastao u Brižu. Njegovi roditelji su se razveli kada je bio mali. Ima tri godine starije blizance, brata Luja i sestru Rene.

Bio je veoma perspektivan teniser, pa je postao i šampion regiona u konkurenciji do 10 godina. Međutim, bio je frustriran odlukama sudija na nekim mečevima, pa je odustao od individualnog sporta i posvetio se onom kolektivnom.

Privatni život ne istura često u javnosti. Ono što se zna jeste da je u dugogodišnjoj vezi sa zubarkom Jozefijen Van de Velde i da je zamrzao studiranje prava na Univerzitetu u Gentu.

BONUS VIDEO: