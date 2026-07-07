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Slovenački arbitar Slavko Vinčić ovih dana ne privlači pažnju samo odlukama na terenu, već i svojim izgledom.

Na društvenim mrežama munjevito se širi video influenserke Sofije Vaskez, koja je tokom prenosa utakmice izdvojila upravo slovenačkog arbitra i uz osmeh upitala pratioce da li je još neko primetio "zgodnog sudiju". Ubrzo su usledile hiljade komentara, a mnogi korisnici počeli su da ga nazivaju "najzgodnijim sudijom Mundijala" i pravim internet hitom.

Na TikToku, Instagramu i mreži X pojavili su se brojni snimci i montaže posvećeni Vinčiću, dok se u komentarima mogu pročitati poruke poput: "Prvi put gledam utakmicu zbog sudije" i "FIFA je dobila novu zvezdu". Viralni trend brzo su preneli i pojedini zabavni portali, dok ozbiljni sportski mediji i dalje uglavnom pišu o njegovim partijama na Svetskom prvenstvu.

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Vinčić, jedan od najcenjenijih evropskih arbitara, iza sebe ima bogato iskustvo na najvećim utakmicama, uključujući i finale Lige šampiona, ali je ovog puta pažnju javnosti privukao iz sasvim neočekivanog razloga postao je nova senzacija društvenih mreža.

Dok muškarci uglavnom komentarišu njegove odluke na terenu, dame priznaju da im pogled često odluta upravo ka slovenačkom arbitru, koji je, čini se, postao jedan od najneočekivanijih viralnih hitova ovogodišnjeg Mundijala.