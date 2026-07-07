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Bio je glavna tema Svetskog prvenstva. Nije se pričalo ni o taktikama ni o favoritima, već o tome da li će Folarin Balogun igrati protiv Belgije.

FIFA je u poslednjem trenutku suspendovala njegovu automatsku kaznu zbog crvenog kartona, iako su se toj odluci oštro usprotivili UEFA i Fudbalski savez Belgije, koji su tvrdili da je narušen integritet takmičenja.

Celu priču dodatno je zapalio predsednik SAD Donald Tramp, koji je javno priznao da je razgovarao sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom i zatražio da se sporna situacija preispita. Tramp je tvrdio da Balogun nije zaslužio crveni karton i pozdravio odluku da napadač ipak zaigra protiv Belgije.

Na kraju je dobio ono što je želeo. Balogun je bio u startnoj postavi u možda najvažnijoj utakmici američke reprezentacije na turniru.

A onda - muk.

Napadač od kojeg se očekivalo da povede SAD ka četvrtfinalu gotovo da se nije video na terenu. Nije postigao gol, nije upisao asistenciju, nije kreirao nijednu ozbiljnu priliku za saigrače, niti je uspeo da napravi razliku u igri jedan na jedan.

Statistika je bila porazna. Balogun je imao svega 10 dodavanja, najmanje od svih startera, od čega je samo šest bilo precizno, što je sa 60 odsto uspešnosti bio najslabiji učinak među igračima koji su počeli meč. Učestvovao je u samo 19 akcija, a nije zabeležio nijednu presečenu loptu niti bilo kakav zapažen defanzivni doprinos.

Imao je mizeran uticaj na utakmicu i nije uspeo da promeni tok meča, dok je jedini ozbiljniji trenutak imao kada je izborio faul iz kojeg su Amerikanci postigli gol. Osim toga, ostao je potpuno u senci belgijskih defanzivaca.

Belgija je na kraju slavila ubedljivo 4:1, a mnogi su odmah primetili ironiju cele priče – posle jedne od najvećih kontroverzi ovog Mundijala, u koju su bili uključeni FIFA, UEFA, belgijski savez, pa čak i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, igrač zbog kojeg je nastala cela bura nije uspeo da opravda ukazano poverenje.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Umesto da bude heroj, Balogun je završio među najvećim razočaranjima utakmice.