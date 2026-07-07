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Španski fudbaler Rodri javno se izvinio portugalskom reprezentativcu Bernardu Silvi zbog incidenta u finišu meča osmine finala Svetskog prvenstva, prenose danas španski mediji.

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale SP, pošto je u ponedeljak u Arlingtonu u osmini finala pobedila Portugal 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mikel Merino u 90+1. minutu.

Rodri i Bernardo Silva su se sukobili u finišu meča. Portugalski fudbaler je u nadoknadi vremena propustio veliku priliku da svom timu donese izjednačenje, a Rodri je burno proslavio promašaj Bernarda Silve. Portugalac se naljutio na Rodrija i žestoko mu je prigovorio zbog takvog ponašanja.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Španski fudbaler je posle meča u Arlingtonu želeo prvo da reši nesuglasice sa portugalskim reprezentativcem.

"Kao prvo, želim da se izvinim jer se nisam korektno poneo prema svom kolegi. Instinktivno sam proslavio njegov promašaj, to je bilo pogrešno sa moje strane. On mi je oprostio, ali ja mu se još jednom izvinjavam", rekao je Rodri.

Bernardo Silva i Rodri su do juna bili saigrači u Mančester sitiju, ali je potom portugalski fudbaler odlučio da karijeru nastavi u madridskom Realu.

Rodri je proglašen za igrača utakmice Španija - Portugal.

"Ja bih nagradu dao Merinu. Kada uđeš sa klupe za rezerve sa takvim stavom, onda si ti igrač meča. Trud celog tima bio je za pamćenje", istakao je Rodri.