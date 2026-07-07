Slušaj vest

Iako je opštepoznato da Amerikanci nisu preterani zaljubljenici u fudbal, jedan influenser je odlučio da testira njihovu (ne)zainteresovanost tokom Mundijala. On je na ulici ispitivao prolaznike sa ciljem da vidi koliko poznaju najveće fudbalske ikone, a odgovori su pokazali da se fudbalska kultura u SAD tek rađa. Blago rečeno - rezultati su poražavajući.

U centru pažnje našao se jedan navijač u Njujorku, koji je bio "naoružan" kompletnom opremom i dresom reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država pred jedan od mečeva svog nacionalnog tima.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Ipak, ni patriotski zanos mu nije pomogao, pa od deset planetarno popularnih fudbalera nije uspeo da prepozna ni polovinu.

Gde je nastao problem? Čitava situacija je još gora jer je reč o igračima koje bi verovatno prepoznao i onaj deo ženske publike koji uopšte ne prati fudbal, niti ima ikakva interesovanja za zbivanja na zelenom tepihu.

Ovaj video snimak je brzo postao viralan i sakupio je skoro 50 hiljada lajkova. "Stručnjak" iz Amerike sa fotografija nije uspeo da identifikuje čak ni čuvenog brazilskog Ronalda, kao ni legende poput Frenka Lamparda i Didijea Drogbe. Da stvar bude još gora, potpuna nepoznanica za njega bili su i Ruda Gulita, kao i nekadašnji osvajač Zlatne lopte, Andrej Ševčenko. U ostalom, pogledajte i sami...

BONUS VIDEO: