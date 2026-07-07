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Švajcarsku fudbalsku reprezentaciju potresaju ozbiljni problemi uoči predstojećeg meča osmine finala Svetskog prvenstva protiv Kolumbije. Poslednji trening nacionalnog tima prevremeno je završen, a razlog je zabrinutost selektora Murata Jakina zbog fizičkog stanja trojice standardnih prvotimaca.

Trening prekinut, Savez bez detaljnih informacija

Tokom finalnih priprema pred ovaj presudni okršaj, teren su pre vremena morali da napuste Sou, Vargas i Manzambi. Lokalni mediji u Švajcarskoj situaciju opisuju kao alarmantnu, ističući da je upravo to bio povod za prekid treninga.

Iz Fudbalskog saveza Švajcarske za sada odbijaju da otkriju konkretne detalje o prirodi povreda, uz kratko obrazloženje da će preciznije prognoze imati tek nakon detaljnih lekarskih pregleda.

"Suočavamo se sa ogromnom frustracijom. Ukoliko oni ne budu spremni za utakmicu, to će za nas biti nenadoknadiv gubitak", izjavio je zabrinuti Jakin.

1/4 Vidi galeriju Murat Jakin i Granit Džaka Foto: Song Haiyuan / Xinhua News / Profimedia, Fran Santiago / Getty images / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Da li je u pitanju blef?

Dok u taboru reprezentacije vlada napetost, švajcarska javnost je podeljena. Pojavile su se spekulacije da bi čitava drama mogla da bude samo taktička varka selektora kako bi zavarao stručni štab Kolumbije. Među onima koji sumnjaju u zvaničnu verziju dogadjaja je i Beni Hugel, stručni konsultant televizije "SRF".

"Meni je zaista teško da poverujem u koincidenciju da su se čak trojica fudbalera povredila u istom trenutku", poručio je Hugel.

Murat Jakin Foto: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Spisak izostanaka sve duži

Ako Vargas i Manzambi definitivno otpadnu iz kombinacije, to će biti žestok udarac za ambicije Švajcaraca. Ovaj tandem je direktno kreirao čak pet od ukupno devet golova koje je selekcija postigla na tekućem Mundijalu.

Da stvar bude gora po Jakina, van stroja su od ranije Mišel Ebišer i Luka Žakez. Oni već danima rade po posebnom programu zbog problema sa mišićima i gotovo sigurno neće konkurisati za tim.

Jakin ne odustaje od svoje filozofije

Selektor se obratio medijima u ponedeljak popodne na stadionu "BC Place", gde je izneo svoj jasan stav o situaciji sa povređenim igračima. On je naglasio da, bez obzira na to ko bude istrčao na teren umesto povređenih zvezda, formacija i stil igre ostaju isti.

"Nemamo nikakvu korist od igrača koji nisu potpuno spremni na terenu. Izgradili smo prepoznatljiv sistem koji nam garantuje dobre rezultate i pobede, tako da model igre nećemo menjati", jasan je kormilar Švajcarske, dodajući da je "tokom karijere uvek uspevao da pronađe prava rešenja".

Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Na konferenciji je bilo reči i o prekidi-igri, koja je funkcionisala besprekorno tokom kvalifikacija, ali je zakazala na ovom šampionatu. O tome je govorio defanzivac Niko Elvedi:

"Radili smo dosta na prekidima tokom prethodnih dana. Bilo bi sjajno kada bismo protiv Kolumbije ponovo proradili iz tih situacija."

Rasplet u osmini finala

Švajcarska - Kolumbija (Utorak, 22:00)

Argentina - Egipat (Utorak, 18:00)

Bolji iz duela Švajcaraca i Kolumbijaca u četvrtfinalu će odmeriti snage sa pobednikom meča između Argentine i Egipta.

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