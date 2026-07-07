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Predsednik FIFA Đani Infantino od početka Mundijala u Meksiku, Kanadi i SAD nalazi se u žiži svetske javnosti.

Švajcarac Đani Infantino poslednjih dana se nalazi pod lupom medija, jer je na inicijativu Amerike doneo ukaz po kojem je izbrisan crveni karton fudbaleru Amerike Džeriju Balogunu, ali ni to nije pomoglo njegovoj selekciji da eliminišu Belgiju.

Đani Infantino je napravio ogromne promene u fudbalu Foto: PREDRAG MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

Đani i Srbi

Đani Infantino je zbog Džerija Baloguna, a pre toga i zbog izmišljenih pauza za osveženje fudbalera tokom poluvremena, kao i činjenice da se Svetsko prvenstvo razvodnilo na 48 reprezentacija učesnika, nalazio na meti kritika. Mnogo je bivših fudbalera i priznatih ljudi iz sveta sporta koji argumentuju da se fudbal toliko iskvario i iskomercijalizovao, da je prosto negledljiv.

Međutim, Đani Infantino, prvi čovek FIFA, svoj život duguje Srbima. Tačnije jednoj Srpkinji. To je jedna od najfascinantnijih i najemotivnijih priča u modernoj istoriji sporta. Ona se bazira na retkom medicinskom fenomenu i neverovatnoj ljudskoj humanosti.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Retka krva grupa

Glavni akteri ove priče su Đani Infantino, rođen u Švajcarskoj 1970. godine, i Milica Mučalica, Beograđanka koja je posedovala jednu od najređih krvnih grupa na planeti.

Kada je Đani Infantino rođen 23. marta 1970. godine u mestu Brig u Švajcarskoj, lekari su odmah uočili da novorođenče ima teži oblik novorođenačke žutice i ozbiljne komplikacije sa sastavom krvi. Život mu je visio o koncu, a jedini spas bila je hitna i potpuna transfuzija krvi. Međutim, pojavio se ogroman problem, maleni Đani je imao izuzetno retku krvnu grupu.

Radilo se o fenotipu poznatom kao Rh-null (rezus nula), ili onome što lekari u svetu nazivaju "Zlatna krv" (Golden Blood). Ljudi sa ovom krvnom grupom nemaju nijedan od 61 očekivanog Rh antigena u krvi. U tom trenutku na celoj planeti je bilo registrovano manje od 20 ljudi sa ovom krvnom grupom (danas ih je oko 43 u celom svetu).

Milica Mučalica žena koja je spasila život Đaniju Infantinu Foto: Printskrin/RTS

Potraga za dragocenom krvi

Švajcarski lekari su pokrenuli hitan međunarodni alarm preko Registra retkih krvnih grupa. Poziv je stigao i do Beograda, do doktora Budimira Dinića, koji je znao da u glavnom gradu Jugoslavije živi žena koja može da pomogne. To je bila Milica Mučalica. Uprkos tome što je samo nekoliko meseci ranije imala tešku operaciju (tumor materice) i sama bila krhkog zdravlja, Milica nije oklevala. Odmah je otišla i donirala 350 mililitara svoje dragocene krvi.

Krv je hitno, specijalnim avionom, transportovana iz Beograda za Cirih, a deo hitnih zaliha u isto vreme stigao je i iz Londona (zbog čega je Infantino kasnije u šali govorio da "ima i engleske i jugoslovenske krvi"). Transfuzija je prošla uspešno i beba je preživela.

Đani Infantino je odrastao znajući za ovu priču. Kada je odrastao i počeo da gradi uspešnu karijeru u fudbalskoj administraciji (prvo u UEFA, a potom u FIFA), godinama je pokušavao da uđe u trag ženi iz Srbije koja mu je podarila novi život. Potraga je trajala više od dve decenije, ali je na kraju uspeo da stupi u kontakt sa Milicom.

Đani Infantino na promociji Mundijala 2026. Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Ništa od upoznavanja

Razgovarali su telefonom, a Milica je medijima kasnije prenela da je razgovor bio izuzetno emotivan i prijatan. Đani joj se od srca zahvalio na svemu što je učinila za njega kada je bio bespomoćna beba i raspitivao se za njeno zdravlje.

Iako su postojali planovi i obostrana želja da se lično sretnu u Švajcarskoj ili Beogradu, sudbina je htela da se pre njene smrti nikada ne sretnu uživo. Milica je godinama radila u organizaciji "Jugoslavija publik" i ponosila se time što je njen humani gest iz 1970. godine, ne znajući to, zauvek promenio istoriju svetskog fudbala.

Sam Infantino je u nekoliko navrata javno isticao ovaj detalj iz svog detinjstva kao podsetnik na to koliko je ljudska solidarnost univerzalna i kako su mu nepoznati ljudi iz drugih država omogućili da danas bude na čelu svetskog fudbala.