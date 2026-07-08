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Odluka FIFA da suspenduje primenu automatske kazne za crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu izazvala je buru kakva se dugo ne pamti u svetskom fudbalu.

Umesto da se stišava, posebno posle debakla Amerike (1:4) od Belgije, skandal dobija nove razmere, a prvi javni pozivi na ostavku predsednika FIFA Đanija Infantina već su odjeknuli.

Najglasniji među kritičarima bio je poznati britanski televizijski voditelj i fudbalski komentator Džef Steling, koji je bez zadrške poručio da Infantino mora da ode.

- Ako predsednik FIFA dozvoli da se pravila menjaju zbog političkog pritiska, onda više ne govorimo o sportu. Ovo je sramota. Infantino bi trebalo da podnese ostavku - rekao je Steling, aludirajući na navode da je američka administracija izvršila pritisak kako bi Balogun mogao da nastupi u nokaut fazi Svetskog prvenstva.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Ni kritike nisu stale samo na medijima.

Organizacija za ljudska prava FairSquare zatražila je pokretanje etičke istrage protiv predsednika FIFA, ocenjujući da bi upravo ova odluka mogla da predstavlja "fatalnu grešku" u Infantinovom mandatu.

- FIFA je ovim potezom ozbiljno dovela u pitanje svoju nezavisnost i integritet takmičenja. Ako se pravila mogu menjati u hodu, onda više ne važe jednako za sve - poručili su iz FairSquare.

UEFA: Pređena je crvena linija

Posebno oštro reagovala je UEFA, koja je u zvaničnom saopštenju navela da je odlukom FIFA "pređena crvena linija".

Evropska kuća fudbala ocenila je da automatska suspenzija posle direktnog crvenog kartona nije stvar slobodne procene, već jasno definisano pravilo koje mora da važi za sve reprezentacije bez izuzetka.

Iako predsednik UEFA Aleksander Čeferin nije direktno zatražio Infantinovu ostavku, ton saopštenja jasno pokazuje da su odnosi između dve najveće fudbalske organizacije ozbiljno narušeni.

Sve veći pritisak

Iako za sada nema organizovane pobune nacionalnih saveza niti zvanične inicijative za smenu predsednika FIFA, pritisak iz dana u dan raste.

Mediji širom Evrope ocenjuju da je ovo jedna od najvećih kriza u Infantinovom mandatu, dok se sve glasnije postavlja pitanje da li je politički uticaj prvi put otvoreno nadjačao fudbalska pravila na Svetskom prvenstvu.

Ostaje da se vidi da li će se zahtevima za njegov odlazak priključiti i pojedini nacionalni savezi ili istaknuti fudbalski funkcioneri.

Jedno je sigurno - skandal oko Baloguna prerastao je priču o jednom crvenom kartonu i postao ozbiljan udarac kredibilitetu FIFA i njenog predsednika.