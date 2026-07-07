Slušaj vest

Proteklih dana paragvajska političarka Selest Amarilja iskoristila je Svetsko prvenstvo 2026. da sebi podigne rejting, tako što je omalovažavala Kilijana Mbapea, reprezentativca Francuske.

Dve reprezentacije, Paragvaj i Francuska odigrali su utakmicu na mundijalu, a dalje su se plasirali Trikolori.

Kilijan Mbape ne želi bilo kome da ostane dužan Foto: Terence Lewis/Icon Sportswire / Zuma Press / Profimedia

Gore društvene mreže

Činjenica da je Paragvaj posle osmine finala morao kući razbesnela je Selest Amarilju, pa je na društvenim mrežama napisala nimalo lepo pismu Kilijanu Mbapeu. Potom se oglasio francuski reprezentativac, podržan od strane Saveza i javnosti, odgovorivši joj istim tonom i jezikom. Nazvao ju je ni manje, ni više nego - odvratnom ženom!

I kada je svet mislio da se tu sve završilo, Selest Amarilja se ponovo oglasila, ovaj put i zapretila Kilijanu Mbapeu.

Selest Amarilja političarka iz Paragvaja Foto: Printskrin/Instagram

Teške reči

"Vaša arogancija i prezir su me razbesneli kada ste rekli da igramo prljavi fudbal. Onda ste pomenuli smokinge. Vi ste tako elegantni, a mi smo siromašni i bezobrazni, čak ni ne znamo o čemu pričate.

Tokom utakmice, vikali ste psovke našem golmanu i niste mu pružili ruku. To je uvredilo mene i celu zemlju. Francuska bi trebalo da vas kazni zbog vašeg ponašanja.

Ima li kraja prepucavanju

Moje objave su napisane u žaru trenutka, kada ste ismevali paragvajske igrače. Međutim, odmah sam se pokajala što sam odgovorila uvredama i obrisala objavu.

Sada zahtevam da i vi povučete svoje reči i izvinite mi se. Nemate pravo da me nazivate odvratnom ženom nedostojnom svog položaja. Ja sam izabrana senatorka i predstavljam svoj narod. Vređate me jer sam žena. Izvinite se, ili ću vas tužiti za nasilje zasnovano na polu.“

Vlada Paragvaja osudila je reči Selest Amarilje. Pitanje je samo, da li će se ova sapunica završiti...