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Svet je obišao snimak slavlja reprezentativaca Belgije nakon velike pobede nad SAD na Svetskom prvenstvu, koji je u prvi plan ponovo izbacio duboki privatni razdor u ekipi.

Dok su ostali fudbaleri burno proslavljali trijumf, na pomenutom zapisu jasno se vidi kako Kevin de Brujne i Tibo Kurtoa demonstrativno ignorišu jedan drugog, prolazeći hladnokrvno bez reči i čestitke, što je odmah pokrenulo lavinu komentara.

Ovaj javni čin ignorisanja podsetio je javnost da je sukob između njih dvojice godinama bio jedna od najvećih tajni svetskog fudbala, a da se u centru ovog višegodišnjeg hladnog rata i dalje nalazi jedna žena, donosi priču Meridian sport.

1/6 Vidi galeriju Kevin De Brujne i Tibo Kurtoa Foto: Peter De Voecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve je počelo sada već davne 2012. godine, kada su obojica bili članovi londonskog Čelsija. De Brujne je u to vreme bio u dugogodišnjoj vezi sa devojkom po imenu Karolin Lajnen, a idila je prekinuta kada je ona odlučila da otputuje u Madrid, gde je Kurtoa tada boravio na pozajmici u Atletiku.

Tamo se dogodila prevara koja je zauvek razorila prijateljstvo dvojice asova i ostavila dubok trag na atmosferu u svlačionici Crvenih đavola.

Karolin je godinama kasnije odlučila da otvori dušu i javno prizna šta se zapravo dogodilo, istakavši da je njen potez bio čista osveta. Ona je otkrila da ju je De Brujne prvi prevario i to sa njenom nekadašnjom najboljom drugaricom, što joj je potpuno slomilo srce.

1/4 Vidi galeriju Karolin Lajnen Foto: Printscreen / Instagram

Kada je otišla u Madrid, Kurtoa joj je pružio pažnju, razumevanje i nežnost kakvu, prema njenim rečima, od Kevina nije dobila za tri godine veze. Sa Tiboom je mogla da razgovara o svemu, čak joj je i skuvao večeru, pa je u naletu povređenog ponosa odlučila da vrati milo za drago svom tadašnjem dečku.

Kada je prevara otkrivena, nastao je potpuni haos u taboru belgijske reprezentacije. Kevin de Brujne je bio potpuno skrhan i besan, do te mere da je tadašnji selektor Mark Vilmots ozbiljno razmišljao da izbaci Kurtou iz nacionalnog tima kako bi sačuvao mir i hemiju u ekipi.

Ipak, Vilmots je najpre obavio razgovor sa De Brujneom i pitao ga da li želi da golman bude odstranjen, na šta je vezista Mančester Sitija odrečno odgovorio. Iako je bio duboko povređen, shvatio je da je Kurtoa vanserijski golman i da je neophodan ekipi za sportske uspehe, pa je prešao preko ponosa zarad višeg cilja.

Iako su nastavili da dele teren i igraju zajedno na velikim takmičenjima, dvojica fudbalera su u potpunosti prekinuli svaku komunikaciju van obaveza u igri. Izbegavali su bilo kakav kontakt na treninzima, a u javnosti nikada nisu želeli da komentarišu svoj odnos.

Karolin je nakon skandala nestala iz njihovih života, De Brujne je ubrzo pronašao sreću pored supruge Mišel sa kojom ima troje dece, dok se Kurtoa takođe skrasio i oženio izraelskom manekenkom Mišel Gerzig.