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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) stala je u odbranu sudije Rafaela Klausa, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp doveo u pitanje njegov integritet zbog isključenja Folarina Baloguna.

Tramp je u ponedeljak u Beloj kući sugerisao, bez detaljnijeg objašnjavanja, da je 46-godišnji Brazilac "malo sumnjiv ako proverite njegovu prošlost".

FIFA je pohvalila Klausa, koji radi na svom drugom Svetskom prvenstvu, u saopštenju objavljenom pre poraza SAD od Belgije (4:1).

"Tokom svoje karijere, on je dosledno demonstrirao najviše standarde profesionalizma i integriteta", navela je FIFA, nazivajući Klausa "jednim od vodećih svetskih profesionalnih sudija i cenjenim članom" svog tima zvaničnih lica za utakmice Svetskog prvenstva.

Klaus je prošle nedelje pokazao crveni karton američkom fudbaleru Baloganu u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, što je dovelo do toga da Tramp interveniše kod Fifa kako bi osigurao da napadač SAD može da igra protiv Belgije u osmini finala.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Fifa je u nedelju odlučila da Baloganu odloži izvršenje suspenzije na godinu dana uslovno, umesto da fudbaler automatski obavi kaznu od jedne utakmice, što je izazvalo burne reakcije širom fudbalske javnosti. Balogan je tako stekao pravo da igra protiv Belgije i bio je i u startnoj postavi, ali je njegov tim završio takmičenje na ovom Svetskom prvenstvu.

FIFA nije izdala slično saopštenje u znak javne podrške somalijskom sudiji Omaru Artanu, kome su američke vlasti prošlog meseca, uoči turnira, odbile ulazak u zemlju.

Kao i Artan, Klaus je sudio finale takmičenja najvišeg nivoa na svom matičnom kontinentu pre nego što ga je Fifa izabrala među 52 sudije za ovo Svetsko prvenstvo.

Klaus je sudio pobedu Španije nad Saudijskom Arabijom od 4:0 u grupnoj fazi i pobedu SAD nad Bosnom od 2:0 u šesnaestini finala. ; Balogan je bio prvi igrač kojeg je Klaus isključio u četiri utakmice tokom svoje karijere na Svetskim prvenstvima.

"On je iskusan sudija koji uživa visoko poštovanje", rekao je šef sudijske komisije FIFA Pjerluiđi Kolina.

1/4 Vidi galeriju Rafael Klaus na meču SAD - BiH Foto: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Trampovi komentari mogli bi biti povezani sa istragom o nameštanju utakmica koju je sproveo Senat Brazila 2024. godine. Zakonodavci su tada detaljno ispitali kako su sudije delegirane za utakmice, ali nisu optužili Klausa za bilo kakve prekršaje.

"Nema ničega u njegovom dosijeu što dovodi u pitanje njegov integritet ili podržava bilo kakvu sumnju u krivicu", saopštio je u ponedeljak Fudbalski savez Brazila.

Kurir Sport / Beta

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