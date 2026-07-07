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Belgijski fudbaler Nikolas Raskin rekao je danas da je njegova ekipa osećala nepravdu, nakon što je američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu dozvoljeno da igra u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva i pored crvenog kartona koji je dobio u prethodnom meču, ali da je na tu nepravdu odgovorila igrom na terenu.

"Mnogo toga se dogodilo van terena u prethodna dva dana. U ekipi je postojao osećaj nepravde i bili smo odlučni da na to odgovorimo na terenu", rekao je Raskin, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Balogan je noćas igrao za selekciju SAD u osmini finala Svetskog prvenstva, u porazu od Belgije 1:4.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

On je dobio crveni karton u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, 2. jula, nakon što je nespretno nagazio na skočni zglob Tarika Muharemovića.

FIFA je u nedelju odlučila da Baloganu odloži izvršenje suspenzije na godinu dana uslovno, umesto da fudbaler automatski obavi kaznu od jedne utakmice, što je izazvalo burne reakcije širom fudbalske javnosti. Kritike su uputili bivši učesnici svetskih prvenstava, kao i oni koji učestvuju na turniru, ali i Evropska fudbalska unija (UEFA).

Američki predsednik Donald Tramp tražio je od Fife da razmotri crveni karton, što je naišlo na veliko neodobravanje fudbalske javnosti zbog mešanja politike u sport.

Kapiten Belgije Juri Tilemans rekao je da je ta situacija motivisala njegovu ekipu.

"Rekli smo sebi da moramo da odgovorimo na terenu. To smo i uradili", naveo je on.

Nakon što je Belgija postigla četvrti gol, nekoliko reprezentativaca plesalo je u stilu "Trampovog plesa", koji je Tramp izvodio tokom predsedničke kampanje 2024. godine, kada njiše kukovima polako pomerajući ruke.

Na zvaničnom Instagram nalogu reprezentacije Belgije objavljena je fotografija napadača Romelua Lukakua uz natpis: "Preokrenite i ovo".

Selektor Belgije Rudi Garsija rekao je novinarima da je Balogan došao da razgovara posle utakmice.

"To mi se zaista svidelo. Nije njegova krivica, on nije kriv i to sam mu rekao", naveo je Garsija.

Belgija će u četvrtfinalu igrati protiv Španije.

Kurir Sport / Beta

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